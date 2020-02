TEFAF accoglierà 280 espositori e i 5 partecipanti di TEFAF Showcase alla sua fiera “portabandiera” TEFAF Maastricht del 2020. Grazie ad una lieve ottimizzazione della pianta dello spazio espositivo, TEFAF sarà in grado di accogliere un maggior numero di espositori alla Fiera, rendendo l’evento ancora più internazionale e diversificato. Ben 25 dei 280 espositori della prossima edizione faranno la loro apparizione alla Fiera per la prima volta, offrendo a tutti i partecipanti, sia collezionisti istituzionali che privati, l’impareggiabile occasione di ammirare e acquistare oltre 7000 anni di storia dell’arte. TEFAF Maastricht 2020 si terrà dal 7 al 15 marzo 2020 (con Early Access il 5 marzo e Anteprima il 6 marzo) al polo fieristico MECC (Maastricht Exhibition and Congress Centre) di Maastricht, Paesi Bassi. TEFAF Maastricht mette a disposizione della comunità internazionale dell’arte una piattaforma commerciale, celebrando l’esperienza e la varietà proprie del mercato dell’arte e creando un punto d’incontro cruciale per collezionisti e professionisti. Essendo un evento imperdibile per i collezionisti privati e istituzionali, TEFAF ha scelto di offrire ancora più spazio fieristico agli espositori. Per questo, ha riorganizzato la collocazione della mostra TEFAF Loan (prima situata nella sezione TEFAF Paper) e del Ristorante Verdi così da creare nuovo spazio per ulteriori stand espositivi. Inoltre, in seguito alla significativa ricalibrazione del 2019, la sezione di TEFAF Modern continuerà a vedere la partecipazione dei più importanti mercanti d’arte moderna e contemporanea del mondo, mentre TEFAF Design e TEFAF Tribal saranno nuovamente unite per offrire la stessa combinazione di successo sperimentata per la prima volta lo scorso anno. Questi piccoli cambiamenti contribuiranno a confermare TEFAF Maastricht come la Fiera più imperdibile per i collezionisti e gli amanti d’arte di tutto il mondo. I nuovi espositori, alcuni appartenenti all’iniziativa TEFAF Showcase 2019, coinvolgono otto diverse sezioni (TEFAF Ancient Art, TEFAF Antiques, TEFAF Design, TEFAF La Haute Joaillerie, TEFAF Modern, TEFAF Paintings, TEFAF Paper e TEFAF Tribal) e provengono da 12 nazioni differenti.

I nuovi espositori per categoria sono:

TEFAF Ancient Art

TEFAF SHOWCASE 2019 -ArtAncient (Regno Unito) Antichità.

TEFAF Antiques

Galerie Jean-Christophe Charbonnier (Francia) Armi e armature giapponesi.

Bernard Descheemaeker Works of Art (Belgio) – Sculture, opere d’arte, disegni e dipinti medievali e rinascimentali.

Hazlitt (Regno Unito) – Dipinti e disegni degli Antichi Maestri inclusi quelli della scuola italiana e olandese. Dipinti e disegni britannici.

Elfriede Langeloh (Germanua) – Porcellana e ceramica di Faenza del XVIII secolo.

Stuart Lochhead Sculpture (Regno Unito) Scultura europea dal tardo Medioevo all’inizio del XX secolo.

TEFAF SHOWCASE 2019 – Mathieu Néouze (Francia) Dipinti, disegni e sculture dal 1880 al 1920.

TEFAF Design

Carpenters Workshop Gallery (Regno Unito) Design moderno e contemporaneo.

Galerie Chastel-Maréchal (Francia) – Arti decorative del XX secolo.

Friedman Benda (Stati Uniti) Design contemporaneo.

Galerie Jacques Lacoste (Francia) Arti decorative del XX e XXI secolo.

Galerie Lefebvre (Francia) Dipinti, sculture, fotografie e mobili Art Déco francesi.

Galerie Maria Wettergren (Francia) Design scandinavo contemporaneo firmato da designer, artisti e architetti nordici.

TEFAF La Haute Joaillerie

BHAGAT (India) Gioielleria contemporanea.

TEFAF Modern

Galleria Continua (Italia) Arte moderna e contemporanea dagli anni Trenta a oggi.

Lisson Gallery (Regno Unito) Dipinti, disegni e sculture europei dal 1870 in poi; dipinti americani dal 1870 in poi; arte moderna e contemporanea.

Mignoni (Stati Uniti) – Arte moderna e contemporanea.

Yares Art (Stati Uniti) Espressionismo astratto e pittura Color field.

TEFAF Paintings

Gallery 19C (Stati Uniti) Opere d’arte del XIX secolo.

Nicolás Cortés (Spagna) Dipinti spagnoli e italiani dal XV al XIX secolo.

Galeria Terrades (Francia) Arte italiana, spagnola e francese dal XVI al XX secolo.

Wildenstein & Co (Stati Uniti) Opere d’arte dal XVII secolo a oggi.

TEFAF Paper

Enrico Ceci Cornici Antiche (Italia) Cornici antiche dal XV al XX secolo.

Omer Tiroche Gallery (Regno Unito) Opere d’arte moderne, del dopoguerra e contemporanee.

TEFAF Tribal

Yann Ferrandin (Francia) Opere d’arte tribale da Africa, Oceania, Sud-est Asiatico e Nordamerica.

L’elenco completo degli espositori di TEFAF Maastricht 2020 è disponibile sul sito web di TEFAF e come allegato.

TEFAF SHOWCASE – UN PALCOSCENICO PER LA NUOVA GENERAZIONE DI GALLERISTI

Offrire una piattaforma dedicata alla nuova generazione di galleristi è una parte importante del supporto che TEFAF fornisce costantemente alla comunità globale dell’arte. Tramite l’iniziativa TEFAF Showcase, TEFAF Maastricht supporta i mercanti d’arte giovani e innovativi che hanno recentemente aperto una propria galleria, dando l’opportunità a cinque nomi selezionati di partecipare alla Fiera per un anno al fine di fare esperienza diretta di un evento internazionale di fine art. Inaugurata nel 2008, TEFAF Showcase presenta ai visitatori della Fiera alcune delle gallerie emergenti più interessanti del mondo. Fino ad oggi, oltre 65 gallerie hanno preso parte all’iniziativa, divenendo in molti casi presenze fisse della Fiera.

Le gallerie di TEFAF Showcase 2020 sono:

Caretto & Occhinegro (Italia)

Pittura fiamminga, olandese e tedesca dal XV al XVII secolo.

www.carettoeocchinegro.com

Galerie Fabienne Fiacre (Francia)

Dipinti, disegni e sculture del XIX e XX secolo.

Plektron Fine Art (Svizzera)

Arte antica.

www.plektronfinearts.com

Runjeet Singh (Regno Unito)

Armi e armature da Asia – soprattutto India – area dell’Himalaya e Cina.

www.runjeetsingh.com

TAFETA (Regno Unito)

Arte africana del XX secolo e contemporanea.

www.tafeta.com

TEFAF Maastricht

TEFAF è una fondazione no profit che sostiene l’esperienza e la diversità della comunità globale dell’arte, come dimostrano gli espositori che seleziona per le sue tre Fiere annuali di Maastricht e New York. TEFAF si pone come guida esperta per i collezionisti privati e istituzionali del mercato globale dell’arte, ispirando appassionati e compratori d’arte di tutto il mondo. La trentatreesima edizione di TEFAF Maastricht si terrà al Maastricht Exhibition and Congress Centre dal 7 al 15 marzo 2020 (con Early Access Day il 5 marzo e Anteprima il 6 marzo). La quarta edizione di TEFAF New York Spring si terrà alla Park Avenue Armory dall’8 al 12 maggio 2020 (con Early Access il 7 maggio).

L’arte, più di un asset

TEFAF condivide con il suo principale sponsor, AXA Art, la visione di un'arte che va oltre lo status di solo asset. Questa partnership fornisce ai collezionisti d'arte un servizio unico che copre l'intera gamma di prevenzione dei rischi, conservazione, recupero e restauro, consentendo loro di mantenere le proprie collezioni nelle migliori condizioni possibili.



