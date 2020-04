Mascolinità: la liberazione attraverso la fotografia è una grande mostra collettiva che esplora il modo in cui la mascolin ità viene vissuta, interpretata, codificata e costruita socialmente come espressa e documentata attraverso la fotografia e il film dagli anni ’60 ad oggi. La mostra riunisce oltre 300 opere di oltre 50 artisti pionieri internazionali, fotografi e registi come Richard Avedon, Peter Hujar, Isaac Julien, Rotimi Fani-Kayode, Robert Mapplethorpe, Annette Messager e Catherine Opie per mostrare come la fotografia e il film siano stati centrali al modo in cui le mascolinità sono immaginate e comprese nella cultura contemporanea. Lo spettacolo mette anche in evidenza artisti meno conosciuti e più giovani – alcuni dei quali non hanno mai esposto nel Regno Unito – tra cui Cassils , Sam Contis , George Dureau , Elle Pérez , Paul Mpagi Sepuya, Hank Willis Thomas, Karlheinz Weinberger e Marianne Wex tra molti altri. Mascolinità: la liberazione attraverso la fotografia, visitabile fino al 17 maggio 2020 fa parte della stagione 2020 del Barbacane, Inside Out, che esplora il rapporto tra la nostra vita interiore e la creatività. Jane Alison, Head of Visual Arts, Barbican, ha dichiarato: “Mascolinità: la liberazione attraverso la fotografia continua il nostro impegno nel presentare figure di spicco del ventesimo secolo nel campo della fotografia, supportando anche i più giovani artisti contemporanei che lavorano nel settore oggi. Vista l’inclusione di una così vasta gamma di incredibili fotografie e film, pensiamo che la mostra illuminerà e arricchirà la nostra comprensione di cosa significhi essere un uomo nel mondo di oggi.”

Con idee sulla mascolinità in fase di crisi globale e termini come mascolinità “tossica” e “fragile” che riempiono infiniti pollici di colonna, la mostra esamina la rappresentazione della mascolinità in tutte le sue miriadi di forme, piena di contraddizioni e complessità. Presentata in sei sezioni da oltre 50 artisti internazionali per esplorare la natura espansiva del soggetto, la mostra tocca temi di identità strana, corpo nero, potere e patriarcato, percezioni femminili di uomini, stereotipi ipermasculini, paternità e famiglia. Le opere dello spettacolo presentano la mascolinità come un’identità performativa non fissata, modellata da forze culturali e sociali. Cercando di sconvolgere e destabilizzare i miti che circondano la mascolinità moderna, i punti salienti includono il lavoro di artisti che hanno costantemente sfidato rappresentazioni stereotipate della mascolinità, tra cui Collier Schorr, Adi Nes, Akram Zaatari e Sam Contis, la cui serie Deep Springs, 2018 attinge alla mitologia di l’Ovest americano e il robusto cowboy. Contis ha trascorso quattro anni immerso in un college per soli uomini di arti liberali a nord della Valle della Morte meditando sull’intimità e la violenza che coesistono in spazi per soli uomini. Complicando l’immagine convenzionale del combattente, l’acclamata serie di Taliban di Thomas Dworzak è composta da ritratti trovati negli studi fotografici di Kandahar in seguito all’invasione americana dell’Afghanistan nel 2001, questi vivaci ritratti raffigurano combattenti talebani in posa mano nella mano di fronte a fondali dipinti, usando pistole e fiori come oggetti di scena con kohl accuratamente applicati ai loro occhi. La serie Time Lapse , 2011 dell’artista maschile Trans di Cassils , documenta la radicale trasformazione del loro corpo attraverso l’uso di steroidi e un rigoroso programma di allenamento che riflette sulle idee di mascolinità senza uomini. Altrove, gli artisti Jerem y Deller, Robert Mapplethorpe e Rineke Dijkstra smantellano preconcetti di soggetti come il lottatore, il bodybuilder e l’atleta e offrono una visione alternativa di questi stereotipi iper-mascolinizzati.

La mostra esamina il patriarcato e le relazioni di potere ineguali tra genere, classe e razza. La serie Gentlemen, 1981-83 di Karen Knorr, composta da 26 fotografie in bianco e nero scattate all’interno dei club di membri privati ​​per soli uomini nel centro di Londra e accompagnate da testi tratti da conversazioni strappate, registri parlamentari e notizie contemporanee, invita gli spettatori a riflettere sulle nozioni di classe, razza ed esclusione delle donne dagli spazi di potere durante la premiership di Margaret Thatcher. La mascolinità tossica viene ulteriormente esplorata nel libro fotografico di Andrew Moisey del 2018 The American Fraternity: An Illustrated Ritual Manual che intreccia fotografie d’archivio di ex presidenti degli Stati Uniti e giudici della Corte suprema che appartenevano tutti al sistema della fraternità, insieme a immagini raffiguranti le cerimonie di iniziazione e i partiti che caratterizz ano queste organizzazioni per soli uomini.

Con l’ascesa del Movimento di Liberazione Gay negli anni ’60, seguita dall’epidemia di AIDS nei primi anni ’80, la mostra mette in mostra artisti come Peter Hujar e David Wojnarowiz , che hanno iniziato sempre più a sconvolgere le rappresentazioni tradizionali di genere e sessualità. La serie di foto-testi critici di Hal Fischer Gay Semiotics, 1977, stili e tipi classificati di uomini gay a San Francisco e le fotografie di strada di Sunil Gupta hanno catturato le esibizioni della vita pubblica gay interpretata su Christopher Street a New York, il sito della Rivolta di Stonewall del 1969. Altri artisti che esplorano gli aspetti performativi dell’identità queer includono la serie fondamentale di Catherine Opie Being and Being, 1991, mostrando i suoi cari amici nella comunità LGBTQ + della West Coast sfoggiando baffi, tatuaggi e altri accessori maschili stereotipati. Elle Pérez fotografie luminose e delicate esplorano la rappresentazione della non conformità e della vulnerabilità di genere, mentre Paul Mpagi Sepuya è di ritratti frammentati esplorano lo studio come un sito di desiderio omoerotico. Durante gli anni ’70, le donne artisti del movimento femminista della seconda ondata hanno oggettivato la sessualità maschile nel tentativo di sovvertire ed esporre la natura invasiva e scomoda dello sguardo maschile. Nell’esposizione, l’opera fondamentale di Laurie Anderson Fully Automated Nikon (Obje ct / Objection / Objectivity) , 1973, documenta gli uomini che l’hanno chiamata come gatto mentre camminava nel Lower East Side di New York mentre la serie di Annette Messager The Approaches , 1972 , cattura di nascosto le caviglie degli uomini in difficoltà con una fotocamera a obiettivo lungo. Il progetto enciclopedico dell’artista tedesca Marianne Wex Let’s Take Back Our Space: il linguaggio del corpo “femminile” e “maschile” come risultato delle strutture patriarcali, 1977, presenta un’analisi dettagliata del linguaggio del corpo maschile e femminile e dell’artista indigeno australiano Tracey Moffatt il film goffamente umoristico Heaven, 199, ritrae i surfisti maschi che cambiano dentro e fuori le loro mute. Ulteriori punti salienti includono l’artista di New York Hank Willis Thomas, la cui pratica fotografica esamina la complessità dell’esperienza del maschio nero; la famosa famiglia giapponese Masahisa Fukase, 1971-1989, racconta la vita e la morte della sua famiglia, con particolare attenzione a suo padre; e il film tecnico sperimentale underground di Kenneth Anger, Kustom Kar Kommandos, del 1965, esplora il ruolo feticista delle auto hot rod tra i giovani americani.

Artisti partecipanti: Bas Jan Ader, Laurie Anderson, Kenneth Anger, Liz Johnson Artur, Knut Åsdam, Richard Avedon, Aneta Bartos, Richard Billingham, Cassils, Sam Contis, John Coplans, Jeremy Deller, Rineke Dijkstra, George Dureau, Thomas Dworzak, Hans Eijkelboom, Fouad Elkoury, Hal Fischer, Samuel Fosso, Anna Fox, Masahisa Fukase, Sunil Gupta, Kiluanji Kia Henda, Peter Hujar, Isaac Julien, Rotimi Fani-Kayode, Karen Knorr, Deana Lawson, Hilary Lloyd, Robert Mapplethorpe, Peter Marlow, Ana Mendieta, Annette Messager, Duane Michals, Tracey Moffatt, Andrew Moisey, Richard Mosse, Adi Nes, Catherine Opie, Elle Pérez, Herb Ritts, Kalen Na’il Roach, Paul Mpagi Sepuya, Collier Schorr, Clare Strand, Mikhael Subotzky, Larry Sultan, Wolfgang Tillmans, Hank Willis Thomas, Piotr Ukla ń ski, Andy Warhol, Karlheinz Weinberger, Marianne Wex, David Wojnarowicz e Akram Zaatari.

Carlo Franza