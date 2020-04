Lo scrittore Douglas Murray è un giornalista e commentatore politico britannico, Associate Editor dello Spectator, collabora con numerose testate. Il suo libro “La strana morte dell’Europa” (Neri Pozza 2018) ha ottenuto, al suo apparire in Gran Bretagna, un grande successo di pubblico e di critica. “The Strange Death of Europe” è il racconto di bestseller internazionale di un continente e di una cultura colti nell’atto del suicidio. Douglas Murray fa un passo indietro e analizza le questioni più profonde che vi sono dietro la possibile scomparsa del continente, da un’atmosfera di attacchi terroristici di massa e una crisi globale dei rifugiati. Vi propongo subito due massime che svelano in parte quanto vi espongo: “Multiculturalismo è nella sua essenza anti-europea civiltà, esso è fondamentalmente un anti-occidentale ideologia” (Samuel Huntington); Se la libertà significa qualcosa, significa il diritto di dire alla gente ciò che non vogliono sentire (George Orwell).

The Strange Death of Europe – Un Bestseller Number 1 nel Regno Unito. E’ un’analisi molto personale di un continente e di una cultura colti nell’atto del suicidio, tutto questo grazie al “calo dei tassi di natalità”, “l’immigrazione di massa” e la “coltivata auto-sfiducia e odio verso se stessi” che si sono uniti e amalgamati per rendere gli europei incapaci di affrontare ciò in proprio e incapaci di resistere alla loro completa alterazione facciale come società che va verso la fine ultima.

Il libro oltre che analizzare le realtà demografiche e politiche, è anche una testimonianza tangibile di un continente nel processo di autodistruzione. Include account basati sui viaggi in tutto il continente, dai luoghi in cui i migranti approdano e nei luoghi in cui finiscono -da Lampedus a a Santa Maria di Leuca- , e anche dalle persone che fingono di volere che vadano in luoghi che non possono accettarli. Murray inquadra e affronta questioni più complesse e profonde che si celano dietro la possibile scomparsa di un continente, da un’atmosfera di attacchi terroristici di massa alla costante erosione delle nostre libertà. Intanto spazia sul deludente fallimento del multiculturalismo, l’inversione a U della migrazione di Angela Merkel, la mancanza di rimpatrio e la fissazione occidentale sulla colpevolezza che viene propagandata dalla Chiesa Cattolica e da Papa Bergoglio. Murray ha viaggiato in tutta Europa da Berlino a Parigi, dalla Scandinavia a Lampedusa e Grecia per scoprire questo malessere insito nel cuore della cultura europea e per ascoltare dal vivo le storie di coloro che sono arrivati ​​in Europa da molto lontano. Conclude dandoci due visioni per una nuova Europa – una di speranza, una pessimista – che offrono un’immagine dell’Europa in crisi e offrono una scelta su cosa si può fare dopo. The Strange Death of Europe di Douglas Murray è stato pubblicato lo scorso maggio, sei settimane dopo che Khalid Masood ha usato la sua auto come arma del delitto a Westminster Bridge. Nella Postfazione scritta per questa edizione tascabile, Murray cita un articolo del New York Times che descrive la mattina dopo la baldoria omicida di Masood: “Londra era, se non del tutto normale, sicuramente di nuovo in attività”.Come dire tutti, tutti noi, viviamo in un mondo fantastico, quale l’attuale, a parte l’omicidio di massa e la marcia dell’islamismo. Tanto che già nell’ introduzione, espone la sua tesi: “L’Europa si sta suicidando”, e ancora: “l’Europa non sarà l’Europa e i popoli europei avranno perso l’unico posto nel mondo che dovevamo chiamare casa”. L’immigrazione di massa in Europa l’ha resa “una casa per il mondo intero” in un momento in cui l’Europa “ha perso fiducia nelle sue convinzioni, tradizioni e legittimità … Il mondo sta arrivando in Europa proprio nel momento in cui l’Europa ha perso di vista quello che è.E mentre il movimento di milioni di persone di altre culture in una cultura forte e assertiva avrebbe potuto funzionare, il movimento di milioni di persone in una cultura colpevole, stanca e morente non può”. E per ciò si è affacciato anche il termine di razzismo. I nuovi partiti che sono emersi in Europa come conseguenza dell’immigrazione di massa, e le classi politiche hanno ignorato le preoccupazioni degli elettori, ignorando tutto ciò o facendo finta di nulla di ciò che è cambiato: “C’è uno sforzo continuo per rendere i cittadini europei non credono alle prove della propria vita.” Le pagine di Murray sono sferzanti tanto che molti hanno urlato e addirittura gli hanno rivolto aggettivi offensivi, non guardando che proprio questi elementi analizzati da Murray hanno scatenato i partiti di destra in Europa. Il suo è uno dei pochi libri veramente meritevoli dell’etichetta “lettura essenziale”, e Stephen Pollard è l’editore del JC. L’Europa occidentale vive una malattia culturale che sta indebolendo la sua volontà di vivere, è ammalata -sostiene Douglas Murray-, vive livelli di immigrazione senza precedenti, specialmente dal mondo musulmano, che trasformano questo desiderio di morte in realtà.

Sebbene l’élite europea sia decisa a cancellare la sua cultura tradizionale, Murray pensa che le persone comuni non vogliano tutto ciò, e scrive nella sua introduzione: “L’Europa si sta suicidando. O almeno i suoi leader hanno deciso di suicidarsi. Che i cittadini europei scelgano di farlo è, naturalmente, un’altra questione”. Murray ha quasi i denti avvelenati sul problema. Lo troviamo a Lampedusa, dove i migranti dalla Libia e le zone più a sud tentano la fortuna nel pericoloso viaggio in Sicilia; è al campo di Moria a Lesbo, offrendo loro il modo di affrontare le dure condizioni e intervistare i rifugiati sfortunati; solidale con i migranti, ma scontroso con i volontari del gruppo No B orders, che sembrano infischiarsene della più ampia domanda e sugli interrogativi che comporta questa pericolosa traversata. Murray sottolinea i modi in cui i trafficanti di esseri umani sfruttano i migranti: fornire alle navi solo il carburante sufficiente per farlo a metà strada, e assegnare le posizioni più pericolose a bordo agli africani piuttosto che agli arabi. Ma l’indagine sociologica torna a puntare il dito sull’ Europa, dove Murray si ritrova nell’ufficio di un deputato tedesco, che minimizza sostenendo che un milione di nuovi arrivati ​​in un paese di 81 milioni è banale. “Immagina che ci fossero 81 persone sedute in questa stanza e bussarono alla porta. Si scopre che qualcuno ci sta dicendo che se rimane nel corridoio sarà ucciso. Cosa facciamo? Certo che lo abbiamo lasciato entrare”. Pressato da Murray sulla possibilità di ammettere anche i successivi partecipanti alla stanza, il politico perde la pazienza. Murray sostiene che la crisi espone l’incapacità dell’Europa di resistere alla sua fine etnoculturale. Sarkozy, Cameron e Merkel potrebbero aver criticato la politica del multiculturalismo, dice Murray, ma in termini pratici non hanno affrontato la migrazione su vasta scala o messo in discussione la trasformazione etnica delle loro società. In vista della crisi dei migranti e della risposta di Merkel, Murray rivisita il romanzo apocalittico di Jean Raspail The Camp of the Saints. Mancando di una narrazione storico-religiosa per guidarla, l’Europa sembra senza timone, la sua politica è aperta alla cattura di cosmopolitismi sia di sinistra che di destra. Secondo Murray, il destino delle chiese svuotate in Europa si rivelerà un barometro della sopravvivenza dell’identità europea. La maggior parte del libro di Murray è buio, triste e oscuro, scuote le coscienze, mette ognuno di noi dinanzi a un bivio, a una scelta . La grande eccezione alla capitolazione dell’Occidente è l’Europa dell’Est, dove Robert Fico e l’ungherese Viktor Orbán hanno tracciato una linea di demarcazione, rifiutandosi di accogliere i rifugiati sulla base del fatto che i loro cittadini non vogliono alterare il carattere storico dei loro paesi. Gli approcci di tali leader e movimenti rappresentano il tipo di difesa robusta della cultura europea che Murray cerca dai leader dell’Occidente. Murray è al top quando soffoca la colpa nevrotica delle élite liberali occidentali, è per loro politicamente corretto che si lamentino incessantemente dei misfatti del passato, mettendo in evidenza il colonialismo, la schiavitù e l’Olocausto. Non sono interessati alla schiavitù araba, all’imperialismo turco e al genocidio o alla macelleria mongola. La stanchezza e la secolarizzazione hanno indebolito la volontà dell’Europa di vivere? Come osserva Olivier Roy, l’insegnamento cristiano sollecita tolleranza e confini aperti. Il caso dell’Europa orientale mostra che la secolarizzazione non costituisce un ostacolo all’etnonazionalismo e alle restrizioni sull’immigrazione. Infatti, rimuovendo le obiezioni del clero, probabilmente rende più facile chiudere la porta. E per finire il libro sottolinea la minaccia per l’Europa posta dall’islam, facendo eco ai precedenti libri di Christopher Caldwell, Bruce Bawer, Bat Ye’or, Oriana Fallaci e altri. Dobbiamo essere vigili nel denunciare l’intolleranza e il terrorismo musulmani laddove esiste, ma non dovremmo sovrastimare il suo impatto complessivo. Inoltre, i tassi di natalità musulmani a nord del Sahara si stanno avvicinando al livello di sostituzione, e il Pew Research Center prevede che non più del 10% di qualsiasi paese europeo sarà musulmano nel 2030.

Il libro coraggioso di Murray, ricco di dettagli storici e contemporanei, ci ricorda che le popolazioni europee non sono state consultate sul fatto se volessero abbracciare un futuro incerto derivante dal mix religioso ed etnico potenzialmente combustibile che è stato loro imposto; su questo tema, nel corso di decenni, sono stati ingannati, mentiti, maltrattati e patrocinati da politici, accademici e dalla stampa cattolica, ma anche dalla sinistra, in un modo che ha minato la fede nella democrazia. E forse la campana sta suonando proprio in questi tempi.

Carlo Franza