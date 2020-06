Andrea Iannone dimentica Belen. Il selfie con una donna misteriosa Andrea Iannone sembra aver voltato pagina. Proprio quando le voci lo volevano vicino (di nuovo) alla sua ex, Belen Rodriguez, ecco spuntare una foto, che potrebbe mettere definitivamente fine ai gossip. Il campione di motociclismo è apparso sui social network in compagnia di una donna sconosciuta. L'atteggiamento intimo e lo sguardo sognante dei due ha […] Novella Toloni

Fabrizio Corona ce l’ha fatta: niente carcere aggiuntivo Si attendeva già da ieri la sentenza che avrebbe stabilito se Fabrizio Corona, doveva nuovamente essere tratto in carcere per scontare altri nove mesi per la revoca dell'affidamento in modo retroattivo. Domenica scorsa nel corso di "Live non è la D'Urso" aveva registrato un videomessaggio dicendosi tranquillo: "Sono sereno, anche se questo è un momento […] Roberta Damiata

Task force di Colao, pro life sicuri: "Si vuole promuovere il gender" Non c'è scritto proprio "gender", ma i Pro Life italiani sono sicuri che non serva la parola per esteso. Perché il documento stilato dalla task force di Colao già dice tutto, aggiungono, anche per mezzo del non detto.La critica sollevata in queste ore non poggia sul fatto che il documento finale di Vittorio Colao e […] Francesco Boezi

19enne morde infermiera: "Per staccarlo ci sono volute più persone" Ancora violenza in una struttura ospedaliera del Napoletano, con l'ennesima aggressione per futili motivi a un membro del personale sanitario. A subire il peggio è stata un'infermiera che opera nell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, che si è rivolta al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità, per denunciare la vicenda di […] Ignazio Riccio

La Russa sbotta contro Myrta Merlino: "Se vuoi me ne vado" Piccata reazione del vicepresidente del Senato Ignazio La Russa durante la diretta della trasmissione televisiva "L'Aria Che Tira", condotta da Myrta Merlino. Invitato ad esprimersi sulla grave situazione economica italiana provocata dall'emergenza Coronavirus, il rappresentante di Fratelli d'Italia ha perso le staffe quando gli è stata tolta la parola.Ospite del programma, infatti, anche il giornalista […] Federico Garau

Usa, spunta un nuovo video di un afroamericano ucciso dalla polizia Negli Stati Uniti, in preda a manifestazioni antirazziste in ricordo di George Floyd, sta causando indignazione un altro video di presunti abusi della polizia, sempre raffigurante un afroamericano disarmato ucciso da un agente bianco. Il filmato pubblicato in queste ore, della durata di circa 30 minuti, farebbe riferimento a un episodio avvenuto il 23 maggio […] Gerry Freda

"Asintomatici? Contagio raro". Ma gli studi smentiscono Oms La trasmissione del Covid-19 da un pazienti asintomatici è molto rara. Ad affermarlo è il direttore del team tecnico per la risposta al nuovo coronavirus dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Maria Van Kerkhove."Dai dati che abbiamo, sembra ancora raro che una persona asintomatica in realtà contagi un altro individuo- ha spiegato l'Oms- Abbiamo diversi rapporti […] Francesca Bernasconi

Pd in ginocchio per Floyd, lite in aula: "Lo avete fatto per Pamela?" Ha scatenato un vero e proprio putiferio in Parlamento, lasciando un'inevitabile lunga coda di polemiche, la teatrale messa in scena seguita al discorso tenuto dall'ex deputata di Leu (ora tra le fila del Pd) Laura Boldrini.Alla conclusione dei lavori, durante la serata di ieri, l'ex presidente della Camera si è resa protagonista di un intervento […] Federico Garau

Salgono i casi nel focolaio del San Raffaele: nella clinica ora arrivano i Nas Sono saliti a 41 i casi di coronavirus all'Irccs San Raffaele Pisana di Roma. Il focolaio è "circoscritto", assicura l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. "Ma non bisogna abbassare la guardia", avverte. Il cluster nell'istituto specializzato in riabilitazione preoccupa la Capitale. Per arginare la diffusione del contagio sono previsti test a tappeto. La chiave […] Alessandra Benignetti