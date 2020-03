Il sistema Schengen scricchiola La Convenzione di Schengen potrebbe essere modificata per quel che riguarda i diritti di coloro che ne sono esterni. In base alle indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, potrebbe esserci qualche sconvolgimento che riguarderebbe coloro che non fanno parte della convenzione. Forse, i cittadini che non rientrano nel trattato di Schengen, non potranno più […] Giuseppe Aloisi

Il marito di Fernanda Lessa furioso: "Sossio un troglodita, la Elia e Paola due vipere" Nella giornata di ieri, Fernanda Lessa ha avuto un dolore ai denti che l'ha portata ad avere atteggiamenti nervosi con gli altri coinquilini. Il problema della modella, però, non è stato ben compreso da Sossio Aruta, che l'ha descritta come una vipera accusandola di essersi provocata da sola il dolore.Puntualmente, il marito della Lessa è […] Luana Rosato

In strada col machete, poi aggredisce agenti: un ghanese in manette Tanta paura durante la giornata di sabato a Brindisi, dove un extracomunitario armato di machete ha scatentao il panico aggirandosi per le vie di Apani e quindi brandendo la pesante arma anche contro gli uomini della questura, intervenuti prontamente sul posto dopo le numerose segnalazioni ricevute.Come riportato dalla stampa locale, che ha riferito alcuni dettagli […] Federico Garau

Cosa si nasconde dietro al tweet di Macron: tempesta in arrivo per l'Italia? In tarda mattinata Emmanuel Macron ha scritto su Twitter un messaggio che potrebbe nascondere diversi significati: "Questa mattina coordinamento europeo con Ursula von der Leyen e la cancelliera Angela Merkel. Lavoriamo tra europei. Nelle prossime ore decisioni difficili".Con l'Europa in piena emergenza coronavirus, il cinguettio del presidente francese può essere letto in più modi. Il […] Federico Giuliani

Lagarde, Fdi chiede una commissione d'inchiesta del Parlamento europeo Una commissione d'inchiesta del Parlamento europeo su Christine Lagarde verrà richiesta formalmente dagli eurodeputati di Fratelli d'Italia Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini e Raffaele Stancanelli.Gli esponenti del partito di centrodestra fanno riferimento alla frase pronunciata giovedì scorso dalla presidente della Banca centrale europea. Quest'ultima aveva detto che la Bce non […] Andrea Pegoraro

Ecco cos'è l'immunità di gregge a cui punta la Gran Bretagna Parole che hanno fatto molto discutere, quelle di Sir Patrick Vallance, che per superare la pandemia da coronavirus in Gran Bretagna potrebbe puntare sull'"immunità di gregge".Vallance, il primo consigliere scientifico del governo di Boris Johnson, aveva spiegato che il virus "sarà stagionale e tornerebbe anche il prossimo inverno". Per questo, per tenere sotto controllo il […] Francesca Bernasconi

Il taglio dei tassi della Fed non rassicura i mercati. Le Borse in picchiata La settimana parte malissimo per i mercati finanziari. La mossa a sorpresa della Federal Reserve (che ha tagliato i tassi di un punto portandoli quasi a zero) e l'azione coordinata delle principali banche centrali mondiali non riescono a rassicurare le Borse, sempre più preoccupate dagli effetti della pandemia di coronavirus su economia e imprese. Le […] Angelo Scarano

Coronavirus, Mihajlovic: ''Finirà e ricominciare sarà bellissimo...'' ''Dopo? Sarà bellissimo... E quel dopo arriverà presto'' è il messaggio di ottimismo e di speranza di Sinisa Mihajlovic sull'emergenza Coronavirus.Batteremo insieme il Coronavirus, lo dice senza esitazioni Sinisa Mihajlovic in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dalla sua casa di Roma: ''Capisco che per chi non è abituato può sembrare un sacrificio, ma […] Antonio Prisco

Morgan papà per la terza volta, è nata la figlia Maria Eco In un momento così particolare per l'Italia, Morgan gioisce per la nascita della terza figlia, Maria Eco Castoldi, la prima dalla compagna Alessandra Cataldo.Dopo una serie di rumors sulla gravidanza della donna, il cantante aveva deciso di uscire allo scoperto annunciando di essere pronto per diventare papà per la terza volta: dopo Anna Lou, nata […] Luana Rosato