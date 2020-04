"Meghan ha il cuore spezzato" Il coronavirus sta mettendo a dura prova tutte le nostre relazioni sociali. Anche i reali inglesi devono affrontare un periodo difficile e, come tutti, la dinastia dei Windsor deve trovare il modo di convivere con la pandemia, fino a quando non si potrà tornare alla vita di tutti i giorni. Meghan Markle, ad esempio, come […] Carlo Lanna

Le bare e i militari per strada: così si combatte il coronavirus in Friuli-Venezia Giulia TRIESTE - Il silenzio per i caduti, come in guerra, irrompe nella giornata grigia di Gemona del Friuli. I soldati in mimetica con le mascherine e guanti di protezione scattano sull'attenti davanti alle bare che spuntano dal cassone di uno dei tre camion militari. Le vittime del virus cinese sono arrivate da Bergamo, che non […] Fausto Biloslavo

Amici, Javier Rojas sui social: "Ho sbagliato tante volte, non sono perfetto" A pochi giorni dalla finalissima di "Amici di Maria De Filippi" uno dei protagonisti di questa edizione, la prima stravolta da un'emergenza sanitaria, è apparso sui social per raccontare del suo percorso tra alti e bassi. Si tratta di Javier Rojas, il danzatore di origini cubane, che nel corso della tormentata stagione del talent è […] Novella Toloni

Venezia, due donne cadono dalla motonave e muoiono annegate I corpi di due donne sono stati ritrovati nella laguna di Venezia, secondo una prima ricostruzione le due stavano viaggiando a bordo di una motonave. Quando il battello ha attraccato al molo le due mancavano all'appello, immediato è stato dato l'allarme. Dopo due ore di ricerche i Vigili del Fuoco hanno recuperato i corpi. Si […] Nicola De Angelis

Tutti gli ostacoli del governo sui prestiti alle imprese Un conto sono i proclami, utili per illudere le persone, un altro i fatti, che il più delle volte, uniti alla realtà, demoliscono i castelli di sabbia costruiti a parole. Il governo, per bocca di Giuseppe Conte, ha annunciato "liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese", la sospensione dei pagamenti fiscali relativi […] Federico Giuliani

Sondaggio, sale la fiducia in Conte e crolla quella nell'Ue Sale il gradimento degli italiani verso l'operato e la figura di Giuseppe Conte, ma crolla quello nei confronti dell'Unione Europea, colpevolmente assente e assai poco solidale in questa crisi sanitaria ed economica che dopo aver messo in ginocchio l'Italia, sta mettendo a dura prova l'intero Vecchio Continente. Sono questi i risultati del consueto sondaggio del […] Alberto Giorgi

L'infettivolgo Galli: "Morti con il virus dopo 2 settimane di ricovero" "Non cantiamo vittoria, soprattutto non cominciamo a parlare troppo presto di riapertura". Massimo Galli, infettivologo all'ospedale Luigi Sacco di Milano, resta cauto, di fronte alla nuova piega presa dalla curva che descrive l'andamento dell'epidemia da nuovo coronavirus in Italia. Ma ammette: "Sembra che la decrescita dei casi stia dando qualche piccolo, ma non trascurabile segnale. […] Francesca Bernasconi

Anticiclone mostruoso, caldo e soleggiato fino a Pasqua Un vero e proprio anticiclone da record ci farà compagnia per tutta la settimana Santa fino al giorno di Pasqua: sul Mediterraneo ed in Italia un'area di alta pressione di origine sub-tropicale porterà sole e caldo in aumento su valori superiori alle medie del periodo.La forza dell'anticicloneCome mostrano le immagini del satellite, l'Italia è ormai […] Alessandro Ferro

Sileri avverte: "Torneremo alla piena normalità solo quando ci sarà il vaccino" "Torneremo alla piena normalità quando ci sarà un vaccino". Lo afferma Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Circo Massimo su Radio Capital. Il viceministro della Salute scommette su accuratezza nei contatti e senso di responsabilità, che dovrebbero guidare "la ripresa e la riapertura delle attività". Le prossime settimane saranno molto importanti: dovrà essere […] Luca Sablone