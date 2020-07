Fitch conferma il rating e l'outlook resta stabile. Ma c'è una nera profezia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB-, avendolo già tagliato lo scorso mese di aprile portandolo ad appena un gradino sopra il livello junk e allineandosi alla valutazione di Moody's ("Baa3", ultimo scalino prima dei titoli "spazzatura"). L'outlook resta stabile, in quanto gli esperti di Fitch ritengono che gli acquisti di asset della Banca centrale […] Rosa Scognamiglio

Conte a tavola col falco. La cena "indigesta" in Olanda Giuseppe Conte prosegue il suo tour in Europa per trovare un'intesa sul Recovery Fund. Ma il premier deve fare i conti con i falchi che di fatto mal digeriscono un piano di aiuti e di credito per risollevare l'economia Ue e soprattutto quella italiana, fortemente provata dall'emergenza Covid. Il premier ha incontrato questa sera l'omologo […] Angelo Scarano

Ecco il piano del Cav: "Subito lo choc fiscale" Il piano del governo per affrontare e superare la crisi economica provocata dall'emergenza coronavirus è "largamente insufficiente". A dirlo è Silvio Berlusconi che in un'intervista a MF-Milano Finanza che sarà pubblicata domani non ha solo criticato l'esecutivo per le politiche messe in campo in questa fase eccezionale ma ha anche indicato quale sia la strada […] Gabriele Laganà

Adesso gli immigrati sbarcano e fanno dito medio agli italiani Lampedusa continua a essere presa d'assalto dagli sbarchi di immigrati: solamente nelle ultime 24 ore si sono registrati 668 arrivi. Gli stranieri sono approdati sull'isola maggiore delle Pelagie attraverso sbarchi autonomi, con il soccorso delle motovedette della guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Come se non bastasse inizialmente 18 di loro sono riusciti […] Luca Sablone

Elicottero precipita nel Tevere: si cerca l’equipaggio Questo pomeriggio un elicottero privato è precipitato nel Tevere e si è inabissato. Sono in corso le ricerche dei Vigili del fuoco che stanno cercando l'equipaggio. Secondo una prima ricostruzione l'incidente sarebbe avvenuto alle 17 di oggi, venerdì 10 luglio, fra Nazzano Romano e Farfa, a nord della capitale sulla via Tiberina. Un testimone che […] Valentina Dardari

Le navi dei turisti come "taxi" per trasportare gli immigrati Continua l'emergenza migranti a Lampedusa. Oggi la nave di linea della Siremar che parte dall'Isola e passa da Porto Empedocle, ha fatto marcia indietro per recuperare una cinquantina di migranti che dovevano essere trasportati in provincia di Agrigento. Numerose sono le preoccupazioni degli isolani soprattutto in merito al covid-19 e alla depressione economica della piccola […] Maurizio Zoppi

Ora i bengalesi entrano da Est: scatta subito l'allerta al confine Il governo blocca i voli ma non basta. Chi scappa dall'inferno non entra soltanto con l'aereo, ma anche della tortuosa via della rotta balcanica.Mentre l'Italia cerca di tornare alla normalità, con la riapertura dei confini la minaccia di una nuova ondata di Covid si fa sempre più pesante. A spaventare, negli ultimi giorni, sono stati […] Costanza Tosi

Quella frase dopo il tiro in porta ''Perdi 2-0...'' ''Perdi 2-0, non fare il fenomeno!'' così Wojciech Szczesny avrebbe risposto ad una protesta di Rebic ad inizio secondo tempo: le parole ironiche del numero uno polacco di sicuro non hanno però portato bene alla sua Juve vista la grande rimonta del Milan che in pochi minuti ribaltava la situazione passando dallo 0-2 al 4-2 […] Antonio Prisco

Non buttate i "pezzi di carta": così il Fisco può distruggervi Mentre ci si attendeva che la fattura elettronica avrebbe ben presto soppiantato quella cartacea, ecco arrivare una lunga e dettagliata circolare da parte dell'Agenzia delle Entrate nella quale si evince che sarà invece ancora necessario conservare e produrre eventualmente una copia documentale per il Fisco.Si tratta della circolare n.19, pubblicata durante la giornata di ieri, […] Federico Garau