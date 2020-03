In questo momento di incertezza per il nostro futuro e di paura per la salute dei nostri affetti più cari dobbiamo avere più che mai la forza e il coraggio di aiutare gli altri. Di sostenere con piccoli ma grandi gesti chi ha bisogno del nostro aiutato. Io oggi e non vi nascondo non senza preoccupazioni e mille paure che credo siano comuni a tutti noi, ho deciso lo stesso di andare a donare il plasma all’ospedale San Paolo a Milano. Entrando in salda di aspetto per recarmi all’ufficio accettazione sono rimasto positivamente impressionato da quanta gente si sia recata solo oggi con lo spirito lodevole di aiutare chi ha più bisogno donando sangue o plasma. Sopratutto nei momenti di difficoltà il popolo italiano dimostra quanto sia grande. Noi non dobbiamo avere paura di essere e sentirci fieramente ITALIANI! Noi non dobbiamo avere paura di essere tacciati dalla sinistra, dai radical chic o dai catto comunisti di essere dei fascisti perché esprimiamo liberamente quanto siamo fieri e orgogliosi di essere italiani! Perché chi ci accusa di questo non ha compreso ancora che proprio in questi momenti così tragici l’unica cura possibile per superarli è riscoprire quel sentimento patriottico e lottare tutti insieme uniti abbracciano il Tricolore. E questo non significa essere fascisti ma significa semplicemente essere ITALIANI! Ora questo loro modo indegno di accusare gli altri non ci deve scalfire ma anzi adesso più che mai ci dobbiamo stringere tutti insieme e abbracciare con sempre maggiore forza questi sentimenti puri e nobili, grazie ai quali sconfiggeremo anche questo male che sta colpendo la nostra Nazione senza alcuna pietà. Essere orgogliosi di chi siamo, delle nostre radici, del nostro Tricolore, della nostra Nazione e del nostro popolo non rappresenta essere ne di destra né di sinistra ma vuole semplicemente dire avere a cuore, voler difendere e pensare a salvaguardare il presente ma sopratutto il futuro delle nuove generazioni e cioè dei nostri figli. In questo momento così delicato della storia della nostra Nazione dobbiamo dimostrare a noi stessi ed al mondo intero cosa significhi essere Italiani. Stiamo dimostrando di avere quel coraggio che pochi nel mondo hanno avuto e che stanno dimostrando tutt’ora di avere nell’affrontare a testa alta questo tragico momento senza nascondere la testa sotto la sabbia. Continuiamo senza mai fermaci nel metterci a disposizione per aiutare chi purtroppo è in difficoltà e c’è la faremo ad uscire più forti che mai da questo incubo. L’Italia ritornerà ad essere una della Nazioni più forti e più rispettate al mondo. W l’Italia e W gli italiani. www.IlGiornale.it