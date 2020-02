Quando la destra che vince nella lotteria delle urne si impone di piacere alla gente che piace, alla gente, cioè, che fino a poco prima la derideva e ne auspicava la sconfitta, accadono i peggiori pastrocchi. Uno di questi è avvenuto in Calabria, dove la neo-governatrice Jole Santelli, forzista di ferro e a capo della coalizione di centrodestra, avrà nella propria Giunta regionale, quale assessore competente in materia di Università e Ricerca, tale Sandra Savaglio, astrofisica dell’Università della Calabria, forte, tra le altre cose, di una copertina del Time. Un’eccellenza, per carità. Peccato che la professoressa, come racconta il sito del think tank Il Talebano, “fu tra i fondatori, insieme all’ex sottosegretario del governo Renzi, Ivan Scalfarotto, notoriamente impegnato per i diritti LGBT, e Luca Sofri, figlio di Adriano Sofri, del movimento iMille per il Pd, una corrente interna al Pd dalle posizioni laiciste e ultra-radicali”.

Posizioni che l’accademica, come spiega il collega Spartaco Pupo, politologo del medesimo ateneo, non ha mai rinnegato. “Il profilo della studiosa – dice – non si discute, ci mancherebbe. Ma qui parliamo di politica, non di un concorso di idee o di un premio scientifico. Potrebbe sorgere anche un serio problema di compatibilità con la coalizione politica chiamata a ratificare i suoi atti da assessore in consiglio regionale e fuori. Le sue battaglie in favore della cosiddetta ‘teoria del gender’, delle disparità di genere nelle possibilità di carriera, nei salari e nella politica, meritorie, per carità, dal suo punto di vista, ma ideologicamente di sinistra, comunque politicamente opposte alle posizioni della Lega e di Fdi che, fino a prova contraria, sono la sua maggioranza. Non mi pare del resto che ci siano dubbi sulla sua estrazione ‘radical chic’. Esponenti di quegli ambienti hanno pure esultato per la sua nomina. Vede, a parte il becero trasversalismo, che è l’eterna piaga della politica calabrese e che operazioni ambigue come questa inevitabilmente rafforzano, qui il problema è come possano conciliarsi le idee della assessora alla Scuola con il tradizionalismo della Lega dell’ex ministro della famiglia Fontana e il ‘Dio, Patria, Famiglia’ recentemente rispolverato dalla Meloni. A meno che l’assessora non rinunci improvvisamente alle sue battaglie per piacere alla destra”.

La destra politica, insomma, continua a perseverare in uno dei suoi errori più frequenti: la sudditanza verso quella cultura liberal-progressista che, a parole, si propone di combattere, ma che poi nei fatti, magari con la scusa della “scelta tecnica”, come in questo caso, tenta di assecondare. Deludendo così le attese di quel popolo di centrodestra che, come certificano i flussi elettorali, ha sempre più voglia di rappresentanza. Un modo, insomma, per spararsi nella sacca scrotale. Senza che, peraltro, nessuno lo abbia richiesto.