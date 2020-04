Bisogna chiarire subito una cosa: chi qui scrive non ha mai avuto una grande passione per l’ex sindaco di Firenze ed ex premier Matteo Renzi. Però, in questa assurda fase della politica nazionale, gli va riconosciuto il merito di dire le cose più sensate, in seno alla maggioranza. Come la seguente frase: “Non decide lo Stato chi possiamo incontrare”, a commento del pasticciaccio dei “congiunti”, che l’ultimo DPCM varato dall’inquilino di Palazzo Chigi, Giuseppe Conte, ha indicato come le uniche persone che, dal 4 maggio, sarà possibile visitare. Con autocertificazione al seguito, naturalmente.

Così, la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, in Italia, finisce per assomigliare tremendamente alla Fase 1. Rimane cioè il desolante scenario di un’intera nazione trasformata in un carcere orwelliano, dove il Governo si permette di decidere chi si può incontrare e, quel che è peggio, chi può lavorare per sfamare i propri figli e le proprie famiglie. Cioè non commercianti, ristoratori, parrucchieri, titolari di centri estetici. Che, per decisione del comitato scientifico che tiene in ostaggio l’esecutivo Conte, potranno tornare a guadagnare solo dal 1 giugno. E quando anche apriranno dovranno comunque fare i conti con la campagna di terrore che il comitato “di salute pubblica” ha scatenato contro di loro e contro le loro attività in questi mesi.

Nel frattempo dovranno accontentarsi di una mancia pidocchiosa, quel famoso bonus da poche centinaia di euro che, con il secondo decreto di aprile (anzi no, maggio.. anzi no… boh) potrebbe essere “generosamente” concesso una seconda volta. Nel frattempo, di fronte allo strapotere di virologi e infettivologi di Governo, scompare il ruolo del comitato per le riaperture presieduto dall’ex manager Vodafone Vittorio Colao. Non pervenuto.

IL COMITATO “DI SALUTE PUBBLICA” GIOCA CON LA VITA DEGLI ITALIANI

Nel mentre gli onesti lavoratori italiani continuano a morire di fame, i bambini continuano a essere segregati in casa (loro non possono guidare per andare a trovare “congiunti”), le madri continuano a essere incatenate come schiave alla cura dei figli nella cella domestica. Il tutto condito dall’insopportabile paternalismo di un premier, di ministri ed esperti che seguitano a considerare gli italiani come un branco di bestie incapaci di intendere e di volere, bestie che bisogna trattare come pecore nel recinto, con il bastone e i cani da guardia e che, se liberate, potrebbero fuggire e combinare solo danni.

Pazienza, dirà qualcuno. Lo dice la scienza. E invece no, perché la scienza, su questo virus, non è mai stata così divisa. E anche i numeri sembrano molto poco chiari. Già in un precedente articolo su questo blog si notava come, da dati ISTAT, i decessi per il primo quadrimestre 2020 fossero in linea con gli anni precedenti. Non solo, sempre più sono i sanitari e gli specialisti che sostengono che il Covid-19 sarà combattuto dalla bella stagione. Come tutti i virus influenzali, del resto.

“Non ci resta che sperare che il caldo uccida il virus“, dice per esempio, sulla scia di quanto affermato pochi giorni fa dal professor Giulio Tarro, il virologo Andrea Crisanti dell’Università di Padova, per il quale il modo in cui è stata impostata la Fase 2 è “senza criterio scientifico“. “Non vedo il razionale – ha spiegato all’Adnkronos Salute -. Basti pensare a un dato: abbiamo chiuso l’Italia con 1.797 casi al giorno e la riapriamo tutta quanta insieme con 2.200. E’ una cosa senza metrica“. Secondo Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova e componente della task force della Regione Liguria, il Governo Conte ha instaurato uno “stato di polizia”, aggiungendo, relativamente agli spazi aperti, “alla dittatura della mascherina non ci sto”.

D’altro canto chi ha mai visto un’epidemia influenzale a fine primavera. O a inizio estate. Quando la gente, anziché starsene chiusa in casa o nei locali a scambiarsi germi e batteri trascorre più tempo all’aria aperta. Nessuno. Eppure in Italia circolano assurdi rendering di spiagge con mura di plexiglas…

Un orrore cui gli italiani hanno ora il dovere morale di ribellarsi. Perché non si può consentire impunemente che le libertà fondamentali di milioni di cittadini vengano calpestate da un Governo inetto e incapace di reagire al terrorismo diffuso da un manipolo di consulenti, “guidato” da un confuso tiranno con la pochette.

Lo stato di polizia (che peraltro riguarda solo i cittadini onesti, molto meno spacciatori, delinquenti et similia) deve finire, ora e subito. Se non finirà vi dovrà essere un unico imperativo categorico: la ribellione.