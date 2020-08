Quello di agosto 2020 è stato un mese caldo. E il riferimento, in questo caso, non è solamente all’aspetto climatico: a livello mondiale, infatti, diversi sono stati i motivi di tensione internazionale e gli eventi straordinari, intendendo con questo aggettivo la non ordinarietà degli accadimenti stessi. Accadimenti che si sono manifestati in un 2020 già di per sé per nulla ordinario, segnato com’è dalla pandemia globale da Coronavirus. Il mese si è aperto con la violenta e drammatica esplosione che, il 4 agosto, ha colpito il porto di Beirut, devastando parte della capitale libanese e provocando la morte di oltre 180 persone e il ferimento di altre 6.500. A tre settimane di distanza, ancora i militari francesi e libanesi che collaborano sul luogo dell’incidente lavorano per rimuovere i detriti. L’esplosione ha lasciato un cratere profondo 43 metri.

Al netto delle responsabilità e della negligenza delle autorità libanesi (come noto si ritiene che l’esplosione abbia interessato un deposito di nitrato d’ammonio che si trovava nell’area portuale), e ignorando il dibattito relativo al fatto che l’esplosione sia stata provocata deliberatamente da qualche potenza straniera o accidentale, quello di Beirut è stato un evento partciolarmente significativo perché è andato a indebolire politicamente un Paese, il Libano, che occupa un posto di primo piano nel panorama della contesa geopolitica tra l’Eurasia sino-russa e l’Occidente americanocentrico.

Nota l’ottimo Daniele Perra in un suo articolo sulla versione web della rivista di studi geopolitici Eurasia dall’illuminante titolo “Colpire il Libano per colpire l’Eurasia”, come “in un documento dal titolo ‘Strenghtening America & Countering Global Threats’, prodotto e rilasciato nel giugno di quest’anno da un centro studi nordamericano di orientamento repubblicano-conservatore e vicino all’attuale amministrazione USA, vengono delineate le linee guida di quella che dovrebbe essere la politica estera degli Stati Uniti negli anni a venire. Oltre all’interessante sezione dedicata all’idea di ‘mantenere un ordine internazionale basato sui valori americani’ (cosa che contraddice la propaganda isolazionista costruita attorno all’amministrazione Trump), particolare attenzione merita la parte, corredata di precise carte geografiche, in cui viene descritta la strategia da adottare per limitare l’influenza iraniana nel Vicino Oriente. A questo proposito, alla pagina 50 del documento si può osservare una mappa in cui vengono segnati quei ‘ponti terrestri’ (assolutamente da distruggere) che dall’Iran arrivano fino al Mediterraneo. E nella medesima sezione, per quanto concerne il Libano, si legge: “il Congresso dovrebbe vietare un salvataggio del Libano da parte del FMI […] Il Libano è attualmente alla ricerca di un piano di salvataggio a causa della sua terribile situazione economica […] Un tale salvataggio ricompenserebbe Hezbollah in un momento in cui i manifestanti in Libano chiedono la fine della corruzione e si oppongono Il governo di Hezbollah'”(…) ciò che appare evidente è la volontà di applicare al Libano una strategia per certi versi simile a quella utilizzata sia in Iran sia in Venezuela: strangolare il Paese economicamente per generare malcontento sociale”.

E, probabilmente non a caso, in seguito all’esplosione una nuova ondata di proteste, dopo quella che si era verificata nell’autunno del 2019, ha colpito il Paese dei cedri, costringendo il Governo in carica alle dimissioni. L’obiettivo, tuttavia, non è solamente il “partito di Dio” (Hezbollah), che un grande ruolo ha avuto in Siria nel contrastare, insieme alle forze russe e iraniane, il jihadismo wahhabita sia dell’ISIS sia di quelle altre forze radicali che per anni sono state mascherate e protette con la risibile definizione di “ribelli moderati” dalle cancellerie occidentali. Nel mirino, infatti, c’è anche l’asse sino-sciita. Riporta ancora Perra che “la Cina aveva scelto il Libano (a discapito di Israele) come uno dei terminali mediterranei del progetto di cooperazione eurasiatica noto come Nuova Via della Seta”. Una soluzione ovviamente deprecata dagli Stati Uniti.

Altra questione calda dell’agosto 2020 è però quella della Bielorussia. Si tratta di un Paese che si trova strutturalmente vincolato, per ragioni storiche, culturali e geopolitiche e nonostante un atteggiamento ambiguo e ondivago nei confronti del Cremlino, all’area di influenza russa, così come lo era, prima della “rivoluzione colorata” del 2014, l’Ucraina. Le proteste e il successivo disconoscimento, da parte dell’Occidente, della vittoria elettorale del presidente Alexander Lukashenko, al potere da 26 anni, hanno il chiaro scopo di tentare di destabilizzare una nazione che, come scrive Marco Ghisetti sempre su Eurasia, “riveste un’importanza primaria per quanto concerne la politica europea sia della Russia sia della Cina. L’eventuale presa di potere da parte di un governo atlantista comporterebbe l’immediata interruzione dei progetti di integrazione sino-russi nel paese, con conseguente ‘potenziale fonte di bancarotta di tutti attori coinvolti’. L’estromissione della Bielorussia dai progetti di tessitura eurasiatici con conseguente inserimento nell’Iniziativa dei Tre Mari e all’interno dell’asse polacco-lituano si incuneerebbe tra i legami tra Bruxelles, Mosca e Pechino, sabotando o comunque indebolendo la posizione dell’Europa sia nei confronti dei due giganti asiatici sia nei confronti del gigante d’oltreoceano”.

Non per nulla Lukashenko, nel corso di un discorso in una fabbrica, ha nelle ultime ore accusato la NATO di voler destabilizzare il suo Paese. “Nostri rapporti militari – ha detto il presidente bielorusso – sostengono che la NATO, i britannici, hanno dispiegato loro forze per esercitazioni lungo i nostri confini. Cosa avreo dovuto fare, se non dispoegare a mia volta le nostre forze sulle frontiere? Le forze armate sono già allertate”.

LA PANDEMIA E L’IMPERO APOLIDE DEL CAPITALISMO DI SORVEGLIANZA

Scenari, quello libanese e bielorusso, che si intrecciano nell’estate della grande pandemia, per la quale si registra un po’ ovunque, in Occidente, il ritorno a una comunicazione allarmistica che prelude a un nuovo inasprimento delle misure di controllo sociale allentate per l’estate, in attesa dei vari vaccini prodotti dalle multinazionali del farmaco. Sullo sfondo le elezioni americane, che vedono la possibile non rielezione di un Donald Trump che, dopo aver di fatto servito, sotto il vessillo del cosiddetto “sovranismo”, di cui si è di fatto elevato a portavoce internazionale, la strategia anti-cinese delle elites atlantiche, avendo esaurito il suo “compito” potrebbe ora essere sostituito con il più affidabile Joe Biden, il quale, come già Barack Obama e i Clinton, presenta una linea politica pienamente conforme alla visione di fondo della tecno-finanza apolide, sempre più lanciata nella sua opera di edificazione della distopica società del capitalismo di sorveglianza globale.

Un’opera, questa, che, se da un lato condivide la necessità di arginare la crescita di influenza dei colossi statuali eurasiatici attraverso la NATO, consolidato strumento geopolitico al servizio della stessa tecno-finanza occidentale, dall’altro non abbisogna certamente del superato nazionalismo americano di Trump e soci. Perché, se l’impero del capitale ha oggi il suo centro fisico negli Stati Uniti, il futuro sarà diverso. Basti qui citare qui il noto economista e pensatore francese Jacques Attali, uomo che unisce in sé i ruoli di tecnocrate e, in un certo senso, di “sacerdote” del mondialismo, ai cui circoli è sempre stato organico, che in un saggio a tratti già definibile come profetico, pubblicato per la prima volta nel 2007 e poi aggiornato nel 2016, dal titolo “Breve storia del futuro”, anticipava queste tendenze e, in un brano sintesi della prefazione all’opera, scriveva: “la libertà commerciale ha contribuito a far nascere la libertà politica, dapprima per una minoranza mercantile, poi per molti, almeno formalmente, su territori sempre più vasti, sostituendo quasi ovunque il potere religioso e militare con quello del cittadino. A conti fatti, la dittatura ha consentito la nascita del mercato, che ha generato una classe media, la quale ha preteso la democrazia. Quindi, a partire dal XII secolo, si sono instaurate le prime ‘democrazie di mercato’. Sempre progressivamente, si è esteso anche il loro spazio geografico. Il centro di potere sull’insieme di queste democrazie di mercato in questo spazio mondiale si è a poco a poco spostato verso ovest: nel XII secolo è passato dal Vicino Oriente al Mediterraneo, poi al Mare del Nord, all’oceano Atlantico e, infine, oggigiorno, al Pacifico. Ogni volta al centro di questo spazio mercantile vi era un porto, aperto all’innovazione. Nove ‘cuori’ si sono quindi succeduti: Bruges, Venezia, Anversa, Genova, Amsterdam, Londra, Boston, New York e, oggi, Los Angeles. Il complesso del mondo, a parte la Corea del Nord, è ormai parte attiva di questo Ordine mercantile il cui cuore è da un secolo negli Stati Uniti d’America. Se questa storia più che millenaria continuerà ancora per almeno cinquant’anni, il mercato e la democrazia si estenderanno dovunque sono ancora assenti. Intorno al 2030, alla fine di una lunga battaglia di cui l’attuale crisi finanziaria ed economica segna l’inizio, e nel mezzo di una grave crisi ecologica, gli Stati Uniti, impero ancora dominante, saranno vinti. Esauriti finanziariamente e politicamente, come gli altri imperi prima di loro, cesseranno allora di governare il mondo. Sarà la fine della prima ondata del futuro. Non saranno sostituiti da un altro impero né da un’altra nazione dominante. (…) Intorno al 2040, il mercato, per sua natura senza frontiere, vincerà sulla democrazia, istituzionalmente circoscritta a un territorio. Gli Stati si indeboliranno; nuove tecnologie trasformeranno gli ultimi servizi ancora collettivi (la salute, l’educazione, la sicurezza e la sovranità) in nuovi oggetti di consumo, che definisco ‘sorveglianti’, che permetteranno di misurare e controllare la conformità alle norme: ciascuno diverrà il proprio medico, professore, controllore, poliziotto. L’autosorveglianza diverrà la forma estrema della libertà e la paura di non essere conforme alle norme ne sarà il limite. La trasparenza diverrà un obbligo: chiunque non vorrà rendere noti le sue appartenenze, i suoi costumi, il suo stato di salute e il suo livello di formazione sarà sospettato a priori. Tutti saranno leali solo con se stessi, le imprese non si riconosceranno più alcuna nazionalità, i poveri costituiranno un mercato tra gli altri, le leggi verranno sostituite con dei contratti, la giustizia con l’arbitrato, le forze di polizia con mercenari. Emergeranno nuove diversità, ci saranno spettacoli e sport per distrarre i sedentari, mentre immense masse di nomadi miserabili, gli ‘infranomadi’, premeranno alle frontiere, alla ricerca di qualcosa con cui sopravvivere. Compagnie di assicurazioni, divenute regolatrici del mondo, fisseranno le norme alle quali gli Stati, le imprese e i privati dovranno piegarsi. Organismi amministrativi privati veglieranno, per conto di questi assicuratori, perché queste norme vengano rispettate”.

Ipotesi, quelle di Attali, che sarebbero potute sembrare assurde fino a pochi anni fa. Ma che, oggi, purtroppo, anche alla luce delle pesanti restrizioni alla libertà attuate globalmente per controllare la pandemia (o i cittadini?) e pacificamente e silenziosamente accettate dai popoli della Terra, sembrano sempre più realistiche e vicine…