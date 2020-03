“Avevamo anche pensato di rimandare il tutto a tempi migliori. Ma anche questo sarebbe stato sbagliato: Milano non si può e non si deve bloccare. Alla fine, abbiamo organizzato un incontro breve e sobrio, con pochissime persone, rispettando rigorosamente tutte le indicazioni di prudenza contenute nelle norme emanate dal Governo e dalla Regione…”. E si pedala. Si pedala mentre il mondo si ferma, mentre saltano le Strade Bianche, la Milano-Sanremo forse il Giro. Il Comitato Velodromo Vigorelli ha firmato pochi giorni fa il contratto ufficiale di sponsorizzazione tecnica che legherà l’Asd per i prossimi tre anni a Look, celebre azienda francese leader, a livello mondiale, nella produzione di biciclette da pista e pedali sportivi. E’ la prima volta che un marchio di tale portata internazionale sponsorizza direttamente una ASD che dedica la propria attività allo sport di base. “Ed è il riconoscimento per l’impegno che abbiamo profuso negli anni, per riportare in vita un vero e proprio monumento del ciclismo mondiale come il Velodromo Vigorelli- spiegano dal Comitato- Ringraziamo Federico Musi, Ceo di Look Cycle e Raoul Macchi, responsabile di Look Cycle Italia per questa straordinaria opportunità, che ci consentirà di avere una flotta di biciclette da pista da usare per la nostra attività di promozione dello sport amatoriale e, soprattutto, per il progetto di Scuola di ciclismo su pista al quale stiamo seriamente lavorando da mesi e che punta a riportare i bambini e i ragazzini al Vigorelli, per aiutarli a diventare i pistard italiani del futuro”. Una grande notizia per il Vigorelli che arriva forse in un momento dove, per le ragioni che si sanno, non si potrà festeggiare. Ma è una notizia che a pensarci bene arriva proprio al momento giusto perchè, in un città spaventata che trattiene il fiato, si continua invece a pedalare proprio grazie ad uno dei suoi simboli più importanti. Si guarda avanti solo così. Alè!

Questo articolo è stato scritto venerdì 6 marzo 2020 alle 19:41 nella categoria Varie.