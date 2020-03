Coronavirus, flashmob in finestra? Sì, ma occhio alle distanze Viviamo nella stagione delle domande. Se persino stringere una mano o abbracciare qualcuno è sconsigliato, allora siamo portati a pensare che il pericolo si annidi ovunque. Il decreto anti-coronavirus ha gettato tutti nell'incertezza, perché le casistiche sono così variegate da non poter essere racchiuse tutte quante in un formulario. Ci sono sempre nuovi interrogativi che […] Elena Barlozzari

Coronavirus, pronto per la sperimentazione il farmaco capace di ucciderlo Il primo farmaco capace di aggredire e neutralizzare il coronavirus sarebbe pronto per la sperimentazione. Si tratta della prima arma terapeutica contro quella che è oramai divenuta una pandemia. È quanto promette di essere un anticorpo monoclonale in grado di attaccare il virus. Il farmaco è stato messo a punto in Olanda da un gruppo […] Marco Della Corte

Coronaviurs, Sanchez ora chiude la Spagna: stop agli spostamenti Anche il premier Pedro Sanchez è stato costretto a disporre misure restrittive: gli spagnoli non potranno più circolare. E il provvedimento vale per le prossime due settimane.Com'è successo per l'Italia, poi, il governo iberico ha predisposto la chiusura di quasi tutte le attività. C'è qualche eccezione: quelle che riguardano farmacie e negozi che vendono i […] Giuseppe Aloisi

Donatella Rettore choc: "Ho un tumore, devono operarmi d'urgenza" Donatella Rettore sta vivendo un dramma nel dramma. L'emergenza sanitaria da coronavirus, che sta coinvolgendo l'Italia e il resto del mondo, non l'ha tenuta lontana dagli ospedali dove, suo malgrado, è dovuta entrare per un delicato problema di salute. Attraverso i suoi account social, nelle scorse ore, Donatella Rettore ha fatto una confessione scioccante sulle […] Novella Toloni

Le nuove raccomandazioni del governo: "Non viaggiate per tornare in famiglia" Gli effetti delle misure intraprese dal governo nell'ambito dell'emergenza Coronavirus si vedranno verosimilmente tra una settimana. Anche se il numero di contagiati e vittime continua a salire (rispettivamente 2.795 e 175 in più rispetto alla giornata di ieri), i sacrifici degli italiani potrebbero dare il giusto responso a stretto giro. Perciò l'esecutivo, in questo preciso […] Luca Sablone

Coronavirus, Bolzano: Daspo per i non residenti In piena emergenza coronavirus, la provincia di Bolzano "ha ordinato ai non residenti di lasciare il territorio". La denuncia è arrivata da Alessandro Urzì, consigliere della provincia autonoma di Bolzano e della Regione Trentino Adige per Fratelli d'Italia - L'Alto Adige nel cuore. "In un momento di emergenza sanitaria nazionale la Provincia di Bolzano "ordina" […] Valentina Dardari

Coronavirus, la mossa del Veneto: "Tamponi a campione sui passanti" La Regione Veneto andrà alla ricerca di pazienti positivi al Coronavirus ma inconsapevoli di esserlo. Ad annunciare la linea è stato lo stesso Luca Zaia, che nel corso della consueta conferenza stampa nella sede mestrina della protezione civile ha riassunto così il piano: "Tamponi a campione sui passanti". E si sta pensando di effettuarli all'esterno […] Luca Sablone

Coronavirus, ora è psicosi in Germania: assalto ai supermercati a Berlino Le scene sembrano le stesse già viste nelle città italiane qualche settimana fa, dopo l'annuncio dell'istituzione della "zona rossa" in Lombardia ed altre province del nord. Era l'inizio dell'epidemia nel nostro Paese. Ora tocca a Berlino. Gli scaffali dei supermercati della capitale tedesca cominciano a svuotarsi mano mano che il virus avanza anche in Germania. […] Alessandra Benignetti

Coronavirus, Fontana nomina Bertolaso consulente per ospedale Fiera "Non potevo rifiutare la richiesta del presidente Fontana". Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile, è stato nominato dal presidente della regione Lombardia presidente Attilio Fontana suo consulente personale per seguire il progetto di un ospedale temporaneo che nascerà negli spazi di Fiera Milano, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus."Come potevo non aderire - ha dichiarato Bertolaso […] Stefano Damiano