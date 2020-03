La "profezia" sulla fine dell'incubo: "Ecco quando si azzerano i contagi" "Prevedo che intorno alla fine di maggio in Italia il contagio si dovrebbe ridurre e quasi azzerare. Dovremmo riaprire tutto tra la fine di maggio e i primi di giugno". Lo sottolinea Francesco Le Foche, responsabile del day hospital di immuno-infettivologia del policlinico Umberto I di Roma. Il medico è stato il primo a ipotizzare […] Andrea Pegoraro

Coronavirus, l'annuncio di Fontana: "Penso stia iniziando la discesa" "Anche oggi c'è stata un processamento maggiore di tamponi, ciò nonostante si assiste a una riduzione del numero dei contagi. La cosa ci fa piacere ed è la dimostrazione che bisogna fare una media di almeno cinque giorni per avere un quadro preciso. Quella di ieri è stata una giornata particolare e ora i numeri […] Giorgia Baroncini

Coronavirus, tutta la furia di Salvini: "L'Europa? Andate a c..." Matteo Salvini torna alla carica contro la Ue. Dopo un periodo nel quale il leader della Lega aveva ammorbidito le sue posizioni , ammettendo che da parte del partito dal lui guidato non c'era la volontà di abbandonare l'eurozona, in una breve intervista rilasciata ad Affaritaliani.it sulle tensioni in Europa sulle misure da adottare per […] Gabriele Laganà

Materazzi e la testata di Zidane: "Ecco cosa gli ho detto" Marco Materazzi è molto attivo ultimamente sui social network, forse a causa della quarantena forzata per la pandemia da coronavirus che ha travolto il mondo intero. Dopo le provocazioni ad Ibrahimovic legate alla Champions League mai vinta dallo svedese, l'ex difensore dell'Inter ha spostato il mirino su Zinedine Zidane. L'ex calciatore del Perugia intervenuto in […] Marco Gentile

Coronavirus, l'allarme focolaio a Milano I dati dei giorni scorsi non erano così positivi come sembravano e i numeri di ieri, giovedì 26 marzo, non sono così drammatici? È di questa opinione Vittorio Demicheli, che giudicia il recente aumento di contagi una "fluttuazione dovuta al caso, come capita con le statistiche". A suo giudizio i numeri vanno letti "per la […] Luca Sablone

Coronavirus, strutture in confusione: a Roma perse cartelle cliniche Storie di ordinaria follia nella capitale al tempo del coronavirus. Come quella che arriva dal Nomentana Hospital. Qui ci sarebbero malati da Covid-19 nella stanza di chi contagiato ancora non era. Un dramma che nasce da un incredibile pasticcio combinato dalla sanità della Regione Lazio. La scorsa notte, scrive il Tempo, sono stati trasferiti lì […] Michele Di Lollo

Coronavirus, Ascierto: "'Ecco che cosa può fare il Tocilizumab nel corpo" In questi giorni si parla tanto del farmaco Tocilizumab, risultato essere un ottimo alleato per combattere i sintomi del Coronavirus. I riscontri favorevoli sono già arrivati, tanto che hanno fatto notizia i primi pazienti che, dopo la somministrazione del medicinale, sono stati estubati, dal momento che i polmoni avevano ripreso a svolgere la loro attività […] Federico Garau

Coronavirus, lo sfogo duro della Gismondo "Il test Event a cosa è servito?" La direttrice del laboratorio di microbiologia dell'ospedale "Sacco" di Milano, Maria Rita Gismondo, sembra non avere più dubbi. Dopo le prime affermazioni sul coronavirus, che considerava essere una infezione poco più forte di una influenza, ora pare aver cambiato posizione.Già nei giorni scorsi, a seguito della lettera di diffida legale inviatale dal Patto trasversale per […] Gabriele Laganà

Penelope Cruz dona materiale sanitario all'ospedale di Madrid al collasso La Spagna è oggi il terzo Paese al mondo con la maggiore mortalità da coronovirus. Il Paese è entrato in quarantena da pochi giorni ma l'aumento dei contagi è impressionante e gli ospedali iberici sono al collasso. In questa difficile situazione Penélope Cruz e Javier Bardem sono scesi in campo per sostenere medici e infermieri […] Novella Toloni