“Non potevamo esimerci di raccogliere la proposta RCS Sport di diventare il partner tecnologico di Giro d’Italia Virtuale, che vuole essere un evento capace di coinvolgere professionisti e amatori. Negli ultimi anni gli e-sports hanno conquistato uno spazio importante nel campo dell’enter e questa è l’interpretazione che abbiamo voluto dare a questa nuova frontiera…” . Stefano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia, presenta così il Giro d’Italia che parte stamattina alle 10 ( ma si potrà correre fino alle 17) , anticipando di fatto quello vero che dovrebbe corrersi ad ottobre. Dopo la Milano-Sanremo si torna quindi a pedalare sui rulli in una sfida virtuale ma più reale che mai. Sette tappe di 25-30 chilometri sull’esatto percorso del Giro 2020 cui prenderanno parte “pro”‘ in attività, grandi ex e cicloamatori. Otto le squadre al via di cui quattro del World Tour (Jumbo-Visma con Roglic, Kruijswijk, Gesink e Bennett; Astana con Martinelli e Lutsenko; Bahrain-McLaren con Wright e Bole; Movistar con Jacobs e Arcas; Bardiani-Csf con Maestri e Dalla Valle) con la partecipazione degli azzurri Viviani, Bettiol, Trentin, Ulissi e Cobrelli. Tra le donne Confalonieri e Fidanza difenderanno i colori della Nazionale italiana nella sfida che vedrà protagoniste tra le altre anche Longo Borghini e Deignan (Trek-Segafredo) e Moreno (Astana Women’s Team). “Il successo di questa formula sta nell’evoluzione della tecnologia- spiega l’amministratore delegato di Garmin Italia- quelli che una volta erano definiti “rulli” oggi sono diventati strumenti sofisticati in grado di simulare perfettamente tappe e profilo altimetrico, così da perfezionare la preparazione atletica dove l’aspetto virtuale si fonde, per la prima volta, con l’attività fisica: qui la fatica sarà vera e non immaginaria». Si parte oggi con la tappa che da San Salvo arriva a Tortoreto Lido in Abruzzo e correrranno i professionisti uomini e le pro’ donne, nel secondo giorno (domenica e giovedì) gli ex campioni, tutti i giorni invece potranno pedalare i cicloamatori. Mercoledì 22 aprile via invece alla Cesenatico – Cesenatico da Linaro a Sogliano al Rubicone con un dislivello di 980 m. Terza tappa sabato 25 aprile: Udine – San Daniele del Friuli ultimi 26,9 km con un dislivello di 550 metri e a seguire, mercoledì 29 aprile, la quarta tappa da . Sabato 2 maggio va in scena invece la Pinzolo – Laghi di Cancano, da 710 metri di dislivello seguita, mercoledì 6 maggio, dalla Alba – Sestriere con un dislivello 1.180 m. Finale a cronometro da Cernusco Sul Naviglio a Milano, 15,7 km che assegneranno le tre maglie in palio: la Maglia Rosa Virtuale al primo classificato della graduatoria finale, la Maglia Bianca Virtuale al vincitore Under 26 e la Maglia Garmin Virtuale assegnata al termine di ogni tappa al partecipante che avrà raggiunto la punta di velocità più alta. Infine la solidarietà con un’iniziativa di raccolta fondi sul portale on line retedeldono.it/giro: fino al 10 maggio tutti i partecipanti potranno fare una donazione e l’intero ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana che è attiva in prima linea fin dall’inizio dell’allerta Covid-19

Questo articolo è stato scritto sabato 18 aprile 2020 alle 10:10 nella categoria Varie.