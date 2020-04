Coronavirus, i criteri del governo: tra la fase 2 e un nuovo lockdown Proprio come nel classico gioco dell'oca, nella battaglia contro il nuovo coronavirus c'è il rischio che l'Italia, anziché spostarsi in avanti, verso la normalità, possa tornare indietro, fino al punto di partenza. Detto in altre parole, esiste la possibilità che il governo interrompa la progressiva uscita dall'emergenza per riabbracciare il temutissimo lockdown.Come spiega Il Corriere […] Federico Giuliani

Tom Hanks dona il suo sangue per trovare un vaccino contro il coronavirus. Ha un'idea sul nome "E ora cosa si fa? C'è qualcosa che possiamo fare per aiutare?". Questa è la domanda che Tom Hanks e sua moglie, Rita Wilson, si sono posti appena dopo aver scoperto di aver sconfitto il coronavirus. La coppia ha contratto il Covid-19 nel mese di marzo, mentre era in Australia. Ora che i due attori […] Marina Lanzone

Scarcerazione del boss, l'ira di Giletti: "Mi vergogno di essere italiano" Massimo Giletti scatenato nello studio di "Non è l'Arena" durante un durissimo confronto col magistrato Francesco Basentini, direttore del Dipartimento di amministrazione penitenziaria (Dap). A scatenare la querelle in diretta televisiva è la scarcerazione del boss dei casalesi Pasquale Zagaria, anche conosciuto come "Bin Laden". Recluso nella casa circondariale di Sassari - Bancali ed affetto […] Federico Garau

Ora Conte si inventa una scusa: "Non volevo essere d'intralcio" Ha scatenato non poche polemiche la visita del premier Giuseppe Conte in Lombardia. Sono passati due mesi dallo scoppio dell'emergenza coronavirus in regione e solo ora il Presidente del Consiglio ha deciso di recarsi sul territorio. Una scelta criticata fortemente dalle autorità, ma non solo. "Quando la Lombardia contava oltre 500 morti al giorno e […] Giorgia Baroncini

Cosa c'è dietro la retromarcia di Conte sul divieto alla Messa Non erano passati neppure cinque minuti dalla conclusione della tanto attesa conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sulla cosiddetta "Fase 2", che la Comunità episcopale italiana (Cei), ferita dall'esclusione delle messe religiose nel piano di riapertura del Paese, ha subito diramato un duro comunicato per rivendicare il diritto al culto.Anticipando i tempi, infatti, la Cei […] Federico Garau

Coronavirus, tracce di Rna virale nell'aria di Wuhan Tracce di Rna virale del Covid-19 sono state rinvenute nell'aria di Wuhan e, nello specifico, all'intero di alcune aree pubbliche afferenti a due ospedali della piccola cittadina nel distretto di Hubei. A rivelarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine realizzato da un team di ricercatori della Wuhan University.Particelle infinitesimali del virus SARS-Cov-2 possono […] Rosa Scognamiglio

"Criticità ineliminabili": perché per i virologi non si può andare a Messa Il governo è al lavoro per trovare una soluzione che metta d'accordo tutti, virologi e vescovi. Il primo tempo della partita, però, lo hanno vinto i tecnici. Il perché della proroga del divieto di celebrare le messe con i fedeli, infatti, è contenuto in un documento redatto dal Comitato Tecnico Scientifico finito sul tavolo del […] Alessandra Benignetti

"Altre epidemie in agguato…". L'Oms lancia un nuovo allarme Non è solo il coronavirus a preoccupare, adesso ci si mette anche il timore che altre gravi malattie possano creare focolai. A dare l'allarme è stato oggi in conferenza stampa a Ginevra Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità.Il rischio è di altre epidemie, peggiori del coronavirus"Quando la copertura vaccinale diminuisce, […] Valentina Dardari

Fase 2, Sgarbi attacca Conte: "Task force di 'capre'" Il coro di indignazione dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte è molto rumoroso nelle ultime ore, soprattutto per la poca chiarezza emersa dalle sue parole. Il decreto firmato qualche ore fa dal Presidente del Consiglio presenta numerose lacune e passaggi poco comprensibili. Questo ha indotto molte persone a lamentarsi, soprattutto in un momento così […] Francesca Galici