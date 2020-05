Il Giro c’è. C’è Vincenzo Nibali in maglia rosa, c’è Elia Viviani in ciclamino e c’è Giulio Ciccone che guida la classifica dei giovani. Il Giro c’è, oggi riposa ma domani riparte con la decima tappa perchè “Senzagiro” non si può stare. Non ci si può arrendere alla pandemia. E non si sono arresi giornalisti, scrittori e illustratori che dallo scorso 9 maggio stanno raccontando, tappa dopo tappa, la cronaca di un “Giro che non c’è” . Ventuno racconti di pura fantasia, ma con attori veri, storie, colpi di scena e illustrazioni disponibili sul sito senzagiro.com con una doppia finalità: tenere vivo l’amore per la corsa e raccogliere fondi per chi si adopera nel silenzio del quotidiano per aiutare chi è rimasto indietro. Al fianco di questo progetto, Santini Cycling Wear, lo storico maglificio di Lallio che, insieme agli ideatori di SenzaGiro, ha deciso di affiancarsi all’iniziativa che vuole sostenere le attività di Namasté, cooperativa sociale senza scopo di lucro che opera nell’area di Bergamo assistendo migliaia di persone fragili, in un territorio particolarmente colpito dal Coronavirus. Per sostenere il progetto arrivano così anche 21 maglie esclusive in pezzi unici, una per ogni frazione della corsa, che verranno firmate dai vincitori di tappa e messe all’asta. Inoltre, sul sito web dell’azienda saranno disponibili anche i 21 poster realizzati dagli illustratori del progetto SenzaGiro e l’intero ricavato sarà devoluto da Santini alla cooperativa Namasté. A tutto ciò si aggiunge la realizzazione di un kit da ciclismo, completo di jersey, pantaloncino e cappellino, e di una T-shirt in cotone, il tutto con una grafica dedicata a SenzaGiro e disponibile sul proprio e-commerce. Un sostegno a “kilometro zero” quello di Santini per Namasté: per affiancare la cooperativa che da oltre vent’anni opera sul territorio bergamasco per assistere persone fragili, come disabili, anziani, malati, bambini e adolescenti in difficoltà, il maglificio di Lallio fornirà 2.000 mascherine, anch’esse realizzate a livello locale in collaborazione con le aziende RadiciGroup, Plastik, MiniPack e Steris.

Questo articolo è stato scritto lunedì 18 maggio 2020 alle 18:37 nella categoria Varie.