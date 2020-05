Non tutte le quarantene vengono per nuocere. Ma possono anche diventare l’occasione per sperimentare nuovi progetti e per percorrere nuove strade. E Roberto Livraghi, direttore di AcdB Museo delle biciclette, il museo di Alessandria a Palazzo Monferrato, spiega come la mostra virtuale dedicata a Gerbi-Cuniolo, progetto condiviso con il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio, sia proprio il frutto del lockdown che da problema si è trasformato in occasione di innovazione e valorizzazione dell’Archivio Digitale. “La decisione di organizzare una mostra virtuale sulla direttrice Alessandria – Magreglio secondo una linea continua che unisce Piemonte a Lombardia nella storia delle due ruote- spiega Livraghi- è maturata nel momento in cui la salute e la prevenzione, senza assembramenti sono diventati la priorità. Abbiamo pensato fosse il modo per condividere con il nostro pubblico i passi in avanti che stiamo facendo nel progetto dell’ Archivio Digitale, un lavoro iniziato proprio grazie alla collaborazione con il Museo del Ghisallo”. “Gerbi e Cuniolo, una rivalità da numeri uno” è il primo capitolo di una mostra a tappe, il racconto in bianco e nero che documenta il primo dualismo della storia dello sport quando o eri Gerbi o eri Cuniolo, il Diavolo Rosso di Asti e Manina di Tortona… Un racconto che fa scoprire due campionissimi anche per numero di vittorie prima di Girardengo e Coppi. Per i gemellati musei AcdB e del Ghisallo inizia così una nuova stagione di racconti virtuali e digitali con l’inaugurazione di una mostra on line già da lunedì in occasione della giornata internazionale dei musei e che di fatto è il primo capitolo di una rassegna culturale ciclostorica a tappe. “L’obbiettivo dei queste rassegne virtuali- spiega Livraghi- è portare innovazione nei Musei e parallelamente valorizzare e talvolta salvare con la ricerca e il lavoro di digitalizzazione un patrimonio iconografico che altrimenti andrebbe perduto, che è già Archivio Digitale dei musei Acdb e del Ghisallo. È questo un patrimonio da condividere con gli appassionati per sempre con link che saranno sempre attivi, indipendentemente dalle esposizioni museali, con una fruizione che diventa davvero “esperienza” personale perchè ognuno decide tu quando e dove godersi il percorso museale su PC o su Tablet, una forma di esposizione e informazione innovativa che emoziona anche attraverso i sensi: soprattutto per la bellezza delle immagini che scorrono in tre D e della lettura del racconto. Mettiamo a disposizione di tutti gli appassionati e di chi vuole documentarsi una storia del Paese che ci riguarda da vicino e che non è ancora finita. Una storia che continua ad appassionare tutti”.

https://virtualtour.linelab.net/virtuals/gerbicuniolo/