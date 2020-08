Miracolo in pista per Valentino Rossi. Moto in aria: incidente choc MotoGP, incredibile incidente durante il Gran Premio di Austria: Zarco arriva lungo in curva su Morbidelli e i due finisco a terra. Lo scontro, avvenuto in una circa da oltre 200 km/h, fa letteralmente volare le moto dei due piloti sul tracciato come una fionda.Il gruppo, ancora compatto, vede le due ruote passare come meteoriti […] Davide Bologna

Covid, intubata a 5 anni "Grave sindrome ai reni" Con l'aumento dei casi di contagio che stanno risalendo a numeri preoccupanti in ogni parte del nostro Paese, arrivano notizie allarmanti anche di singoli casi o di interi focolai che preoccupano sempre di più gli esperti e i medici.Come a Padova dove una bambina di appena cinque anni è stata ricoverata in gravi condizioni ed […] Roberta Damiata

Lopalco lancia l’allarme: "Ragazzi in gravi condizioni". Ma nei bollettini non c'è traccia Pierluigi Lopalco, l'epidemiologo capo della task force in Puglia, e candidato alle prossime Regionali, l'altro ieri aveva lanciato l'allarme. Aveva infatti parlato in una intervista all'Ansa del ricovero di cinque ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni in condizioni severe. Fortunatamente però i dati ufficiali parlano di un solo nuovo ingresso […] Valentina Dardari

"Quelle merda!". Paura per Serena Enardu: cosa hanno fatto alla sua auto "Mi sono precipitata fuori e ho visto l'auto in fiamme", così Serena Enardu ha raccontato i concitati momenti vissuti, nel pomeriggio del 12 agosto, per colpa di un incendio doloso ai danni del suo Suv. Paura e sconcerto per un episodio che ha lasciato l'intera frazione di Quartu Sant'Elena attonita e sul quale indagano ora […] Novella Toloni

Siamo accerchiati da focolai. ​E in aeroporto zero controlli Lo spettro della seconda ondata si avvicina all'Europa, dove i contagi sono in netta risalita. Al momento un incremento massiccio di contagi non si accompagna alla crisi sanitaria vissuta tra marzo e aprile, con la saturazione delle terapie intensive. Da questo punto di vista, alcuni virologi rassicurano sulla perdita di carica virale da parte del […] Francesca Galici

Ora è scontro generazionale: quanto è dura essere giovani? Il blocco delle discoteche sposta l'emergenza Covid su un altro piano: lo scontro generazionale. Di fatto nelle ultime settimane i ragazzi tra i 18 e i 30 anni vengono messi nel mirino e trattati come untori. E a seguire questa linea comunicativa piuttosto pericolosa è proprio il governo che col ministro Roberto Speranza si è […] Ignazio Stagno

Putin ora punta la Bielorussia: "Mosca è pronta a intervenire" In una telefonata di fuoco Vladimir Putin ha garantito ad Aleksandr Lukashenko che Mosca è pronta a fornire alla Bielorussia tutto l'aiuto possibile, se necessario compreso quello militare, per raddrizzare la situazione all'interno del Paese e respingere le pressioni esterne. I due leader hanno discusso in merito alle crescenti proteste che stanno squarciando Minsk da […] Federico Giuliani

Caccia russo entra in azione: intercettato un aereo italiano Tensione nei cieli del Mar Nero. Un caccia russo Su-27, ricevuto l'ordine di decollo immediato, ha intercettato un aereo di pattugliamento della Marina militare italiana. L'annuncio arriva direttamente dal ministero della Difesa russo che all'agenzia Ria Novosti. Secondo le informazioni dei militari russi, la procedura si è attivata dopo che le apparecchiature di localizzazione hanno […] Renato Zuccheri

Numeri drogati dai migranti: ecco tutta la verità sui contagi Il quaranta per cento dei casi in Sicilia di contagi riguardano i migranti. Il dato è stato fornito dal governatore Nello Musumeci che durante il suo intervento a 'La Vita in diretta estate' ha snocciolato alcuni dati. "Siamo una regione di frontiera e su oltre 560 positivi il 40 per cento è formato da migranti, […] Roberto Chifari