Daniele Meucci sarà al via della prossima London Marathon che si correrà domenica 4 ottobre. Lo hanno annunciato gli organizzatori confermando ( per ora) la data anche se, come su succede ormai in tempo di Covid per tutti gli eventi sportivi e non, un minimo di incertezza resta ed è legato ovviamente all’evolversi della situazione sanitaria. Prevista inizialmente il 26 aprile la maratona londinese è stata rinviata a causa della pandemia e si svolgerà soltanto per gli atleti élite su un circuito nel centro cittadino a St James’s Park. Il pisano dell’Esercito, campione europeo nel 2014, ha sfiorato il record personale con 2h10:52 nell’ultima maratona disputata, lo scorso 27 ottobre a Francoforte, dopo il ritiro alla rassegna iridata di Doha. Un crono inferiore allo standard di iscrizione per le prossime Olimpiadi di Tokyo, fissato a 2h11:30. Proprio la gara di Londra sarà valida per la qualificazione olimpica, visto che è stata anticipata al 1° settembre la riapertura della finestra per maratona e marcia. In avvio di questa stagione Meucci, il 12 gennaio a Valencia, ha realizzato il primato italiano sui 10 chilometri e adesso si prepara a tornare sulle strade di Londra, dove si è piazzato sesto ai Mondiali del 2017 La Virgin Money London Marathon attende la sfida tra i big della specialità: atteso il duello tra il keniano Eliud Kipchoge, campione olimpico e primatista del mondo con 2h01:39 nel 2018 a Berlino, e l’etiope Kenenisa Bekele, arrivato a soli due secondi dal record a Berlino, un anno dopo. Anche al femminile è annunciata la più veloce di sempre sulla distanza, la keniana Brigid Kosgei che ha corso in 2:14:04 a Chicago nell’ottobre del 2019.

