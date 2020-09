Il nuovo mito dei radical chic: ecco le talebane dell'accoglienza Tatuate, scompligliate, volontariamente o involotariamente mascoline, le "capitane" al comando delle missioni lanciate dalle organizzazioni non governative come OpenArms sono diventate per una parte dell'opinione pubblica le nuove paladine della giustizia senza compromessi.A pochi interessa chi siano veramente, qual è la loro vera esperienza, cosa rischierebbero se invadessero le acque territoriali di un qualsiasi Paese […] Davide Bartoccini

Messi e la clamorosa decisione: che cosa è successo a Barcellona Manchester City? Psg? Inter? Juventus? No, Lionel Messi sembra destinato a restare ancora un anno a Barcellona onorando così il suo contratto che scadrà il 30 giugno del 2021. Dopo giorni concitati e frenetici circa il futuro del 33enne di Rosario scanditi da lunghi silenzi da parte dell'icona blaugrana e dopo le tante voci di […] Marco Gentile

Il Cav a lavoro da Arcore: presenta i candidati FI. Positiva anche Fascina Il tampone positivo non ferma Silvio Berlusconi che non rinuncia a lavorare dalla sua villa di Arcore. Né al suo impegno per la campagna elettorale in vista delle elezioni Regionali e Amministrative del 20 e 21 settembre.Il Cavaliere è asintomatico e "tonico", come lo ha definito stamattina Matteo Salvini dopo averlo sentito al telefono. Tra […] Chiara Sarra

Fisco, boom di controlli ​sui conti e sulle fatture Controlli a tappeto su tutto il territorio italiano e, ovviamente, maggiori entrate: la Guardia di Finanza ha incrementato le verifiche fiscali che, nel 2019, hanno superato di gran lunga la quota di 635mila interventi facendo segnare un incremento delle indagini finanziarie dell'1,3% rispetto all'anno precedente.I numeriI militari delle Fiamme Gialle, infatti, per quanto riguarda i […] Alessandro Ferro

Ecco la molecola (dei capperi) che può uccidere il coronavirus Una molecola può sconfiggere il coronavirus. Si chiama quercetina, un flavonoide presente in una grande varietà di frutti (mele, agrumi, uva, olive, frutti di bosco), verdure (soprattutto capperi, pomodori, cipolle, broccoli), bevande (tè, vino rosso) ed estratti erboristici. In natura essa non è presente nella forma isolata, ma come aglicone di vari glicosidi (rutina, quercitrina). […] Maria Girardi

Il sindaco dem sta coi migranti: "Hotspot? Per titoli di giornali" Intervenuto a margine delle celebrazioni per il trentottesimo anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando Cascio, vero paladino dell'accoglienza indiscriminata, non ha perso occasione per toccare alcuni degli argomenti che da sempre gli sono più a cuore."L'idea chiudiamo subito gli hotspot può servire solo per avere un titolo […] Federico Garau

Sgarbi ora incenerisce la Lucarelli e Scanzi: "Se Briatore fosse morto" Vittorio Sgarbi in questi giorni è un vero fiume in piena. Non si è tirato indietro in nessuna polemica, soprattutto quella che lo vede coinvolto contro Selvaggia Lucarelli. A far scattare la rabbia del critico d'arte è stato un articolo nel quale la giornalista del Fatto Quotidiano ha definito "anziano" Flavio Briatore. Una polemica che […] Francesca Galici

Batterio killer, "profezia" choc: "Nel futuro morti e infezioni..." Non sono incoraggianti le parole di Giorgio Palù, professore emerito di microbiologia e virologia all'università di Padova, in merito al Citrobacter, il batterio killer che ha ucciso quattro piccoli ricoverati presso l'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, Verona. In un'intervista per Adnkronos il docente ha spiegato come questo germe, normalmente innocuo, sia […] Maria Girardi

Nuovo video choc in Usa: muore nero incappucciato dalla polizia Dagli Stati Uniti arriva un nuovo video choc che fa discutere e infiamma i social. Si tratta di un altro episodio di violenze della polizia ai danni di un afroamericano. Daniel Purde, 30 anni con disturbi mentali è morto dopo l'arresto delle forze dell'ordine per conseguenze da asfissia. L'uomo correva nudo per strada a Rochester, […] Martina Piumatti