Coronavirus negli Usa, i giganti del lusso non pagano più gli affitti dei negozi Negli Stati Uniti, la crisi economica derivante dall'epidemia di coronavirus sembra avere messo in condizione di non potere più pagare l'affitto non solo i piccoli negozianti, ma anche i grandi marchi del lusso. A saltare le rate delle locazioni sono infatti ultimamente anche compagnie finanziariamente solide e con grandi riserve di capitali. La crisi occupazionale, […] Gerry Freda

Sondaggio: uscire da Ue ed euro? Il 40% degli italiani dice di sì Il 40% degli italiani vorrebbe uscire sia dall'Unione europea che dall'euro. È questo il dato più interessante, e importante, che esce dall'ultimo sondaggio realizzato da Bidimedia, che è andato a testare il sentiment della popolazione italiana nei confronti dell'Europa e della moneta unica.Alla domanda "lei sarebbe d'accordo nell'uscire dall'euro e dalla Ue?", il 40% del […] Alberto Giorgi

Il dato choc sulle ventilazioni: "Negli Stati Uniti l'88% è morto" Fatica, frustrazione e intuizioni; si combatte così contro il coronavirus in una delle periferie più povere di New York. Il Saint Joseph's Medical Center, ospedale della città di Yonkers ma che confina con il famigerato quartiere newyorkese del Bronx, è in prima linea nella lotta al Covid ed è soggetto alla pressione rappresentata da un […] Gerry Freda

Il veleno di Strada su Fontana ​"Qualcuno ora deve pagare..." "Le scelte sbagliate sulla sanità le stiamo pagando ora". È questa la pesante accusa rivolta al mondo della politica da Gino Strada che, in una intervista ad Avvenire, ha parlato dell'emergenza coronavirus che sta sconvolgendo il mondo.Il fondatore di Emergency ha sottolineato che "tutti avevano previsto questa crisi, ma non la sua portata epocale e […] Gabriele Laganà

Mancano oltre 10mila morti: ecco la verità sul coronavirus I numeri dei morti divulgati non sarebbero quelli reali. E un po' lo si era capito. A confermare questa idea ci sono gli scienziati e le statistiche. Un po' come ha fatto la scorsa settimana Wuhan, anche noi adesso dobbiamo rivedere i nostri conteggi. Come riportato da Repubblica, a conferma di ciò c'è uno studio […] Valentina Dardari

Il marito di Adriana Volpe si sfoga: "La vita ora si accanisce con me" I rumors su un presunto allontanamento tra Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli si fanno sempre più insistenti. A confermare la lontananza tra i due, quanto meno fisica, è l'ultima foto pubblicata dall'uomo sul suo profilo Instagram. Parli ha condiviso un selfie che lo immortala a Saint Moritz, località turistica sulle Alpi svizzere. Il […] Novella Toloni

Cabine singole e cibo "etnico" per i migranti in quarantena Un bando per individuare navi idonee all'accoglienza dei migranti. Qualche giorno fa, sul sito del Ministero dei Trasporti, della protezione civile e della croce rossa, è comparso un "avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per il servizio di noleggio di unità navali".Le navi serviranno "all'assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare […] Francesca Bernasconi

Lecce, balla la pizzica in piazza Sant'Oronzo per esorcizzare il Covid Sta facendo il giro del web il video della ballerina che ieri, in piazza Sant'Oronzo, a Lecce, ha ballato la pizzica (sono state oltre seimila le condivisioni e centosessantaduemila le visualizzazioni). Da sola, come "pizzicata" dalla tarantola, vestita di nero, con la gonna larga e lo scialle, i capelli sciolti, la donna ha deciso di […] Emanuela Carucci

La ripartenza della Lamorgese: permessi lunghi agli immigrati Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in un'intervista ad Avvenire, spiega la sua politica sui permessi che interesseranno il Paese nella fase due. Si parla, tra le altre cose, del fronte immigrazione. Oltre all'emersione del lavoro nero nel settore dell'agricoltura, secondo il ministro, potrebbe "essere presa in considerazione, anche dal Parlamento, l'emersione in altri settori, come […] Michele Di Lollo