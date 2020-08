Tutto pronto per i controlli. Il Fisco si scatena: chi rischia È già pronta la "mazzata" per i contribuenti al ritorno dalle vacanze. L'epidemia da Covid e alcune regole varate nei mesi scorsi dominano i controlli del fisco. Da una parte, infatti, il governo tende la mano ai cittadini già vessati dalla crisi economica. Ma dall'altra è pronto, anzi, prontissimo, alla stangata fiscale. Partiamo con le […] Michele Di Lollo

Il bollettino choc della Sicilia: "65 nuovi casi, 58 migranti" In Sicilia la situazione sul fronte della gestione dell'immigrazione è sempre più fuori controllo. I casi di contagio tra i migranti aumentano e l'isola deve fare i conti con una bomba Covid da non sottovalutare. E a preoccupare (e non poco) l'amministrazione regionale è il bollettino di oggi. I numeri parlano chiaro: su 65 nuovi […] Ignazio Stagno

Trump attacca Biden: "Per vincere dovrebbe rubare milioni di voti" Joe Biden può vincere le prossime elezioni presidenziali americane soltanto grazie a un voto truccato in favore dei democratici. Direttamente dalla Convention nazionale dei repubblicani (Rnc) a Charlotte, in North Carolina, Donald Trump ha sparato a zero contro il suo sfidante nella corsa alla Casa Bianca.L'attacco ai DemocraticiI democratici per vincere le elezioni avrebbero bisogno […] Federico Giuliani

La terremotata affronta Conte. Lui (in imbarazzo) reagisce così In visita ad Amatrice, una delle zone maggiormente colpite dal terribile terremoto avvenuto nel 2016, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è trovato a fronteggiare la rabbia di alcuni cittadini. Oggi sono trascorsi 4 anni dalla tragedia che ha colpito diverse zone del centro-Italia, causando 299 morti e gravissimi danni, ed il premier ha […] Federico Garau

Giallo sulle graduatorie: sparito nome della Azzolina Arriva la pubblicazione delle graduatorie dei candidati dirigenti scolastici per il prossimo anno accademico 2020/2021, ma il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, scivolata oltre l'ultima posizione possibile per l'attribuzione del ruolo (ovvero la 2492), non risulta nella lista.A confermare i dati sullo scorrimento di graduatoria è proprio il sindacato dei dirigenti scolastici Udir. Stando a quanto […] Federico Garau

Il politically correct uccide il cinema: "No a premi per donne e uomini" Il politically correct che abolisce il genere sbarca anche nel mondo del cinema e al Festival internazionale del cinema di Berlino, dove dalla prossima edizione verranno assegnate solo statuette neutre. È quando deciso dal comitato organizzatore della Berlinale, che ha anche annunciato che l'edizione che si svolgerà a febbraio sarà in presenza e non in […] Francesca Galici

Puglia, le priorità di Emiliano: soldi per il "turismo islamico" Una serie di iniziative per permettere al territorio pugliese di aprirsi alle opportunità offerte dal turismo vicino al mondo islamico: questo l'intento del progetto "Muslim friendly", promosso dalla Regione Puglia nell'ambito del programma Destinazione Puglia e realizzato con Teatro Pubblico Pugliese e Pugliapromozione. È stato ideato un avviso pubblico per "la presentazione di proposte progettuali […] Luca Sablone

Primo passo per il fondo Sure: all’Italia 27,4 miliardi di aiuti Oltre 27 miliardi per sperare. Nonostante ritardi notevoli, la macchina europea si mette in moto. L'uscita dalla crisi economica da coronavirus è ancora lontana, ma Bruxelles è pronta a rispondere alle richieste di aiuto dei Paesi membri. Sotto i riflettori comunitari compare così il fondo Sure. Uno strumento che costituisce la risposta più concreta possibile […] Michele Di Lollo

"Sei fascista", "Sai cosa penso?". È "rissa" tra Lerner e Musumeci La decisione di Nello Musumeci di sgomberare gli hotspot e i centri accoglienza della Sicilia per motivi sanitari non è piaciuta alla sinistra, ai radicalchic, ai cattolci progressisti e ai fautori dell'accoglienza senza se e senza ma. Una pioggia di critiche, infatti, è caduta addosso al governatore che, in queste difficili giornate, sta lavorando per […] Gabriele Laganà