Il nuovo DPCM di Giuseppe Conte e del suo Governo impone la chiusura ai ristoranti alle ore 18. Una botta devastante per i ristoratori, patrimonio inestimabile per quella cucina italiana che è apprezzata in tutto il pianeta. Una scelta incomprensibile, visto che la maggior parte dei ristoranti assicura quel distanziamento che, secondo gli esperti, proteggerebbe contro il rischio di contagio, mentre nessuno ha ipotizzato di potenziare il trasporto pubblico, in particolar modo quello diretto verso le scuole…

Una scelta che, ora, rischia di mettere in ginocchio persone come Giuseppe “Beppo” Tonon, proprietario del ristorante “Ca’ Lozzio” di Oderzo (Treviso), divenuto il simbolo di una categoria dopo che la figlia, Elena, ha condiviso su Facebook una sua commovente foto mentre, affranto e scoraggiato, guarda nel vuoto dopo aver appreso il contenuto del decreto che di lì a poco sarebbe stato presentato.

“Questo è mio papà – ha scritto la figlia – Un uomo che si è fatto dal niente, dalla povertà di una famiglia di mezzadri veneti. Una famiglia numerosa dove le donne dicevano che non avevano fame pur di lasciare il cibo ai figli. Gente umile, senza tanti fronzoli per la testa. Gente che è partita dall’Italia giovane, lontano dalla famiglia, verso la Germania dove ha deciso di imparare un mestiere e di riportarne le conoscenze acquisite qui in Italia. Perché quando ami un Paese poi ci ritorni. È lì immobile il Beppo, seduto, pensieroso dopo aver scoperto che forse dobbiamo chiudere la nostra attività alle ore 18 (…). ‘Questa è la mazzata finale’ mi ha detto. A me dispiace, ma io non ci sto. Alla gente come me, quella con un po’ di sensibilità, gli si spezza il cuore. Non siamo gente che va a dire in giro che il Covid non esiste, siamo gente che ha sempre avuto una dignità. E la rivogliamo. Ce la faremo papà”.

E, tra chi si è mosso per manifestare la solidarietà a questa splendida categoria di professionisti e di artigiani, così crudelmente intaccata dalle decisioni di un Governo ormai oltre le soglie dell’indecenza, ci sono “Idraulici“. Il gruppo, che già in passato si era reso protagonista di alcune colorite iniziative di protesta, come quella ai danni della nave della ONG “Open Arms”, questa volta ha deciso di protestare in maniera singolare: “con le gambe sotto il tavolo”, come si suol dire in Lombardia.

Alle 17 di oggi, lunedì 26 ottobre, quando gran parte degli italiani erano ancora impegnati in ufficio o, al più, con l’aperitivo, gli attivisti dell’anonimo gruppo, agghindati da turisti tedeschi (sandali e calzini di spugna inclusi), si sono presentati ai tavoli di uno storico locale milanese, il ristorante pizzeria Sabatini, situato in una traversa di corso Buenos Aires per reclamare… la cena. Il perché della scelta del vestiario è presto spiegato: come sarà capitato a molti, è noto che i turisti mitteleuropei sono soliti, nei luoghi di villeggiatura, sedersi a tavola a orari insoliti rispetto ai loro “cugini” mediterranei. L’orario a cui, secondo l’ignobile decreto di Palazzo Chigi, dovrebbero abituarsi tutti gli italiani e, soprattutto, le cucine dei ristoranti. Che, inutile dirlo, a meno per l’appunto di clienti abituali avvezzi a orari improbabili, in gran parte saranno costretti alla chiusura serale…

“Si tratta di un circolo vizioso. Questi decreti che arrivano all’improvviso, e si susseguono a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, non consentono di capire cosa stia accadendo. Quando la gente non capisce – ha commentato lo stesso titolare del ristorante Sabatini, Antonio Abbate, ristoratore con alle spalle tre decenni di esperienza – ha paura e la paura genera confusione. Noi come categoria siamo però addirittura nel ridicolo. Mi spiego: ho un ristorante di più di 200 posti. A mezzogiorno, in base alle regole imposte da questo DPCM, potrei riempirlo quasi tutto, alle 18.05 no. Qualcuno è in grado di spiegarmi come mai dalle 18 vi sia un pericolo di contagio e sei ore prima invece no? Si poteva indicare una percentuale di posti da occupare, lasciando la libertà alle persone di vivere in sicurezza, organizzandosi. Ma questa libertà, con l’imposizione di un coprifuoco, non c’è. Questo decreto è una buffonata”

Un gesto colorito e garbato, quello degli “Idraulici”, certo. Lontano dalla violenza, dal clamore e dall’esasperazione delle proteste di Napoli. Ma, non per questo, meno importante. I ristoratori sono tra i primi ambasciatori dell’italianità, nel mondo. Sostenerli, in questa fase difficile, è un imperativo. Quindi, calzini di spugna o meno, sandali o meno, quello degli “Idraulici” non deve restare un gesto isolato, ma un esempio che va seguito. Con la pancia, sicuramente. Ma, soprattutto, col cuore rivolto a quelli che, come Beppo Tonon, non hanno fatto una vita di sacrifici per vedersi cancellare il diritto all’esistenza da una banda di incapaci incravattati.

Viva l’Italia, viva la cucina italiana. Vivano, soprattutto, i ristoratori.