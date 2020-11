Trump è stato un grande presidente, soprattutto in politica estera. Suo è il merito degli Accordi di Abramo, che hanno messo intorno ad un tavolo di pace Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein (sotto l’egida degli Stati Uniti di Donald Trump). Gli Accordi di Abramo hanno rappresentato un cambio di paradigma nella politica mediorientale degli States, non più poliziotti dell’area bensì peace makers, costruttori di pace. Israele ne ha beneficiato, le monarchie del Golfo anche. I palestinesi sono stati messi di fronte alla cruda realtà delle molteplici sconfitte militari e della loro classe dirigente corrotta. Uno sconfitto non può sedersi ai tavoli di pace e pretendere di dettare legge, non funziona così in politica estera. Agli accordi di Abramo però mancava un grande attore: l’Arabia Saudita del Principe Bin-Salman (MBS). Ovvio che Israele e Arabia Saudita abbiano avuto in passato molti abboccamenti, sopratutto in ottica anti iraniana. però questo non aveva mai spinto le due controparti ad un completo riconoscimento diplomatico, come successo per Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Ora però, con il quasi sicuro cambio della guardia alla Casa Bianca e con l’arrivo di Biden (e della sua rinomata retorica obamiana e anti israeliana), Bibi, MBS ed il capo del Mossad, Yossi Cohen, sotto gli auspici dell’onnipresente Mike Pompeo, si sono incontrati segretamente in Arabia Saudita. Ovvio che nessuna delle parti in gioco abbia confermato l’incontro, ma sembra sotto gli occhi di tutti l’accelerazione diplomatica in atto. Prima che arrivi Gennaio, molto probabilmente, l’Amministrazione Trump lascerà il passo a Biden con in tasca l’accordo diplomatico più importante del decennio, la ciliegina sulla torta degli Accordi di Abramo: la pace tra Arabia Saudita e Israele.

Scusate se è poco.

