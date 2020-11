E’ da molto che questa idea mi tormenta. L’ Italia è un Paese al contrario. Un paese dove la Destra difende le categorie medio basse e la Sinistra difende multinazionali, tecnocrazie e ricchi. Un paese dove i politici e intellettuali non vogliono aiutare il proprio paese a ridurre il debito pubblico spingendo per la cancellazione (monettizzazione) di quella parte detenuta da BCE , ma invece predicano che non di può e non si deve fare e invece la ricetta sarebbe diminuire la spesa pubblica e tassare . In un momento di crisi economica sommata alla crisi pandemica appare proprio come una bella cura che uccide il paziente.

In un momento nel quale ci vorrebbe unità nazionale da parte di tutte le forze politiche in campo , invece si governa a colpi di DPCM . Perfetto modo di spaccare il paese.

Ma è anche il Paese dove un politico dice che è colpa dei Calabresi se non hanno un governatore perchè hanno votato una malata di tumore. Il bello è che dopo mica si scusa e magari si zittisce per un mese. Semplicemente grida allo scandalo perchè gli hanno disdetto la partecipazione ad un programma RAI. Ricorderei a Morra che l’ amministratore delegato è uno di loro , si chiama Salini e anche una metà dei direttori e vicedirettori.

Ed è anche il paese dove un conduttore di SKYTG24 passa una buona parte del suo tempo a tentare di screditare Alitalia e dire che deve fallire e chiudere subito. In Germania o Francia farebbero lo stesso con Lufthanza o Air France?

E’ il paese nel quale tutti i VIP e parrucconi vari sponsorizzano i vaccini . Poi però interrogati in TV (Crisanti- De Bortoli e altri) ammettono che prima lo farebbero testare ad altri e non li testerebbero per primi.

Ed è ancora il posto nel quale lo Spallanzani dichiara che non si riesce a distinguere tra Covid 19 e influenza stagionale. https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/10/19/test-distinguere-influenza-covid-19-spallanzani/ . E questa notizia non ha alcuno spazio sui media. Se ne vorrà almeno dibattere e tentare di capire? Molti positivi sono allora non positivi covid ma solo di influenza stagionale ? Chiedo da profano.

E’ il Paese nel quale sotto crisi da pandemia Covid arrivano frotte di migranti dei quali moltissimi positivi al covid. Giusto no? tanto siamo pieni di ospedali vuoti e ci mancava un po’ di virus in più.

E ancora in questo Paese i politici e intellettuali di una parte (PD UE ) osano criticare Ungheria e Polonia per la poca indipendenza della magistratura . “Salvini ha ragione ma bisogna dargli addoso” (cit.) . Non fa ridere da sola la frase “indipendenza della magistratura” in un paese come il nostro? Gli stessi poi si scandalizzano di come Trump il Dittatore abbia messo un giudice repubblicano alla Corte Suprema. Già perchè il PD non ha mai messo nessuno alla Corte Costituzionale vero?

E che dire di Rudolph Giuliani , stimato da tutto il mondo che annuncia cosa gravissime (vere o no che siano) sui brogli elettorali e l’ unico commento del media nostrani è sul colore dei capelli che cola?

Sarò io che sono strano …