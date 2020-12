Quelle veline che fanno infuriare i renziani: adesso la maggioranza è infuocata All'interno del governo saranno escandescenti gli ultimi giorni del 2020. Gli strascichi di questo periodo non sono affatto indifferenti: tra ultimatum e minacce lo spettro di una crisi è sempre presente e fa tremare il premier Giuseppe Conte che - in totale difficoltà - è disperato e cerca un miracolo per ottenere visibilità e recuperare […] Luca Sablone

Ucciso con una coltellata alla gola: l'orrore in strada per rubare un orologio Un uomo di 65 anni, Stefano Ansaldi, è stato trovato morto in strada, a Milano, con un profondo taglio alla gola. Il corpo senza vita era riverso sull'asfalto via Macchi, all'angolo con via Scarlatti, nei pressi della stazione centrale. Stando alle primissime indiscrezioni, sembrerebbe trattarsi di una tentata rapina finita nel sangue. Accanto al corpo […] Rosa Scognamiglio

"Conte ha violato la Costituzione: adesso Mattarella deve intervenire" Dopo le bordate di Matteo Salvini contro l'esecutivo giallorosso e le sue strampalate idee dell'alternanza a zone rosse/arancioni per quanto riguarda il calendario delle festività natalizie, anche il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli non le manda a dire, parlando di un vero e proprio attentato alla Costituzione.L'arlecchinesco meccanismo, messo in piedi con lo scopo di […] Federico Garau

Ricolfi: "Basta incolpare italiani, Conte ci deve delle scuse" È un Luca Ricolfi a dir poco furioso quello che oggi si è sfogato sulle pagine de "Il Messaggero", scagliandosi duramente contro quanti scaricano ancora una volta sui cittadini la colpa delle misure restrittive che saranno imposte durante le festività natalizie.Commentando le ultime novità "partorite" dalla maggioranza giallorossa e da Conte, nel suo editoriale Ricolfi […] Federico Garau

"La sfida è nel Recovery Fund: il governo si dimostri all'altezza" "Fiducia" e "resilienza". Sono queste le parole d'ordine con cui le oltre 74mila imprese che formano il tessuto economico di Monza e Brianza si preparano ad affrontare il 2021. In questo territorio, famoso per la sua industria manifatturiera, che vale l'8 per cento dell'economia lombarda e che da sempre è aperta ai mercati internazionali, gli […] Alessandra Benignetti

L'ultimo schiaffo di Haftar: "Liberi in cambio di 4 scafisti" "Assolutamente NO". Così, con quel "no" tutto maiuscolo, una fonte d'intelligence ha risposto ieri alle delucidazioni richieste dal Giornale dopo la comparsa dell'articolo di Asharq Al-Awsat, un giornale pan-arabo pubblicato a Londra, in cui si attribuiva il rilascio dei pescatori sequestrati dalle milizie del generale Khalifa Haftar ad "un accordo con l'Italia per la liberazione […] Gian Micalessin

Un party durante il coprifuoco: Marica Pellegrinelli nella bufera Cene in hotel e secret party negli appartamenti. Sono tanti gli escamotage ideati dai personaggi famosi e dai meno noti per aggirare le norme di distanziamento sociale e divertirsi in compagnia. Dopo la bufera in cui è finita l'ex gieffina Elisa De Panicis - per la sua festa di compleanno in otto in un hotel […] Novella Toloni

Pietro Genovese condannato a 8 anni di carcere per la morte di Gaia e Camilla È stato condannato a 8 anni di carcere Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, che investì nella notte tra il 21 e il 22 dicembre dello scorso anno due sedicenni a Roma, in Corso Francia, vicino a Ponte Milvio, all'incrocio con la via Flaminia Vecchia e con una rampa d'accesso all'Olimpica. Il pubblico ministero Roberto […] Valentina Dardari

"Circola più velocemente": Covid, spunta la variante inglese Il coronavirus è mutato ancora? Sì, e stando a quanto riportato dalla BBC, il Regno Unito ha comunicato all'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) di aver individuato una variante nel sudest dell'Inghilterra che sembrerebbe circolare a una velocità maggiore rispetto al virus conosciuto finora. Comprensibile l'allarme, soprattutto ora che è arrivato il vaccino, ma Chris Whitty, […] Francesca Galici