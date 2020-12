"Una busta con 1000 euro": Fedez regala soldi per la strada Domenica sera per le strade di Milano si è aggirato un Babbo Natale molto particolare, tatuassimo e a bordo di una potente Lamborghini invece che di una slitta trainata dalle renne. Era Fedez che, nell'ambito di un progetto benefico, ha deciso di regalare un totale di 5mila euro a lavoratori svantaggiati di diverse categorie. Non […] Francesca Galici

Degrado e violenza, Vittorio Brumotti nella capitale della 'ndrangheta Lo aveva annunciato sui social network e ora Vittorio Brumotti è pronto a tornare a Striscia con un servizio da uno dei paesi più discussi della Calabria, San Luca. Alcuni giorni fa su Instagram l'inviato del tg satirico di Antonio Ricci è apparso con la sua bike d'ordinanza alle porte del paese meglio conosciuto dagli […] Novella Toloni

Ex soldato Usa ritrova i bimbi con cui fece una foto 76 anni fa Martin Adler aveva solo vent'anni in quel lontano autunno del 1944. Era in Italia con la '85^ brigata alleata americana per combattere contro i nazifascisti. Lungo la Linea Gotica, entrando in una casa con un commilitone, mitragliatore in mano, notò "un grande cestino di legno dal quale uscivano strani rumori. Io e John avevamo già […] Orlando Sacchelli

"Non veniamo a fare chiacchiere". La verifica di Conte parte in salita È partita oggi pomeriggio la verifica di governo per constatare se ci sono o meno i presupposti per proseguire con l'esperienza giallorossa. Il premier Giuseppe Conte nei giorni scorsi aveva annunciato che a breve avrebbe avviato una fase di consultazione con le forze che lo sostengono per tentare di tranquillizzare gli animi e trovare una […] Luca Sablone

La scienziata del "Fatto" diventa negazionista Essere virologi e sminuire il Covid è come lavorare in macelleria da vegani. Un controsenso. Eppure Maria Rita Gismondo, 66 anni, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica e virologia del Sacco di Milano e collaboratrice del Fatto Quotidiano, definita dalla stampa tedesca "eine der Top-Virologen Italiens", uno dei più importanti virologi italiani (il tedesco non […] Andrea Cuomo

Fare cadere Giuseppi è un dovere politico In un clima di sospetti e veleni inizia la settimana in cui il governo deve verificare la propria tenuta, cioè decidere se e come continuare la sua traballante avventura. Nessuno si fida di nessuno, sia tra i partiti di maggioranza sia tra quelli dell'opposizione; tante sono le possibili soluzioni, che vanno dal rimpasto alla crisi, […] Alessandro Sallusti

Caccia alla poltrona tra i giallorossi. Ecco chi sgomita per un ministero In principio era la discontinuità. In nome di questo principio evocato all'inizio delle trattative per formare la coalizione giallorossa, Giuseppe Conte non avrebbe dovuto rimanere a Palazzo Chigi. Alla fine invece, l'avvocato del popolo la spunta e si decide di creare un minimo di cesura con l'ancora freschissimo passato gialloverde escludendo qualche ministro M5s che […] Giuseppe Marino

Papilloma Virus, il vaccino riduce i tempi di guarigione L'infezione da Papilloma Virus Umano (Hpv, Human Papilloma Virus) è assai diffusa e viene trasmessa principalmente per via sessuale. Nella maggior parte dei casi è transitoria e asintomatica o si manifesta mediante lesioni benigne della cute e delle mucose. Tuttavia, quando il sistema immunitario non riesce a debellare il virus in maniera rapida, l'Hpv può […] Maria Girardi

Il bollettino di oggi lunedì 14 dicembre Sono 12.030 i nuovi contagi di lunedì 14 dicembre, a fronte di 103.584 tamponi processati. Nelle 24 ore precedenti i nuovi positivi erano 17.938 su 152.697 tamponi. I morti sono 491, ieri 484. Stabile all'11,6 il rapporto positivi/tamponi. I ricoveri in terapia intensiva calano di 63 unità, quelli con sintomi salgono di 30. Con le […] Martina Piumatti