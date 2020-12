Guerra totale nel governo, salta il Cdm. Renzi: "Rottura? Temo di sì..." Gli animi non si placano e restano turbolenti. La situazione è escandescente e a stretto giro potrebbe esplodere definitivamente. Provocando una crisi all'interno del governo. Dopo le infinite polemiche scaturite nelle scorse ore, i giallorossi sono davanti a uno stallo oggettivo: è saltato il Consiglio dei ministri sulla governance del Recovery Fund, inizialmente previsto per […] Luca Sablone

"Conte ha perso tempo: pensa alla comunicazione e non ai veri problemi" Una strategia d'azione modulata tenendo in considerazione solamente gli aspetti della comunicazione: questa la critica che Donato Toma ha sollevato nei confronti del premier Giuseppe Conte. Il governatore del Molise in quota Forza Italia, nell'intervista rilasciata in esclusiva a ilGiornale.it, ha sottolineato tutti gli aspetti negativi riscontrati nei dialoghi con il governo in questi mesi […] Luca Sablone

Gf Vip, Zorzi innamorato di Oppini ma Dayane sbotta: "Qual è la differenza tra me, single e donna, e tu..." Dayane Mello è stata protagonista di un lungo sfogo nella notte, subito dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip. A non piacere alla ragazza è stato quello che a suo parere è stato un trattamento diseguale rispetto a Tommaso. La brasiliana all'inizio del reality era molto vicina a Francesco Oppini, che sembrava ricambiare […] Francesca Galici

La grande battaglia in Senato Voto per voto: cosa accadrà Sull'orlo di una crisi di nervi. La maggioranza giallorossa rischia di spaccarsi (ulteriormente) e di non avere i 159 voti necessari per approvare la decisiva risoluzione su Mes e Recovery Fund. Gli ultimi giorni sono stati assai turbolenti per Giuseppe Conte e le forze di governo. Prima la protesta della nutrita fronda pentastellata contraria al […] Fabio Franchini

Mes e stoccate contro Travaglio: Lezzi (M5S) affonda su Facebook Prima la lettera ai vertici del Movimento 5 Stelle con una dettagliata lista dei motivi per i quali sarebbe stato giusto non votare compatti il Mes in parlamento, non da ultimo il fatto che anche sui canali di comunicazione tutti i sostenitori remassero nella stessa direzione, poi le trattative frenetiche al fine di non far […] Federico Garau

La telefonata Conte-Merkel: linea di fuoco per il governo Berlino chiama, Roma risponde. In questi ultimi turbolenti giorni per la maggioranza giallorossa - a un passo dallo spaccarsi sulla risoluzione su Fondo Salva Stati e Next Generation Ue - si sono intensificati i contatti tra l'Ue e l'Italia e tra Angela Merkel e Giuseppe Conte. La Cancelliera, infatti, sarebbe preoccupata per il balletto dell'esecutivo […] Fabio Franchini

Inter, Cassano adesso spiega tutto "Vi dico cosa sta facendo Conte con Eriksen" ''Si tratta di una questione personale, lo sta umiliando per metterlo in condizione di andare via...'' sono le parole di Antonio Cassano sul rapporto ormai ai minimi termini tra Christian Eriksen ed Antonio Conte.Il caso Eriksen continua a tenere banco in casa nerazzurra, alla vigilia della sfida decisiva in Champions League contro gli ucraini dello […] Antonio Prisco

Polifenoli: cosa sono e perché fanno bene Presenti in natura e di grande valore per il benessere dell'organismo, i polifenoli sono una barriera fondamentale per contrastare l'azione dei radicali liberi. Sono molecole di origine organica che, in natura, vengono prodotte dal metabolismo secondario delle piante e, per questo, sono noti come metaboliti secondari.Se il metabolismo primario produce una serie di sostanze necessarie […] Sofia Lombardi

La Meloni ora asfalta "Report": "Quanto fango, giudicate voi..." Furia di Giorgia Meloni dopo l'anticipazione di una puntata di Report, trasmissione televisiva in onda sulla Rai 3. A finire nel mirino del programma di Sigfrido Ranucci, proprio il partito Fratelli d'Italia, nei confronti del quale viene lanciata un'inchiesta."Giorgia Meloni è il leader del momento", attacca il servizio, "in testa a tutti gli indici di […] Federico Garau