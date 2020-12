Lasciarsi alla spalle l’annus horribilis e ricominciare a pedalare, viaggiare e gioire magari dalle Marche mettendoci tutta la speranza di cui si è capaci per far sì che il 2021 diventi così un annus mirabilis. Mauro Fumagalli è un milanese “pentito” che una ventina di anni fa ha deciso di cambiar vita e si è trasferito (con la sua bici) proprio nelle Marche. E li ha messo radici. Aveva un’idea meravigliosa in testa e, con la tenacia di chi è abituato a pedalare in salita o controvento, ne è venuto a capo. Il suo progetto era quello di promuovere un turismo ciclabile e l’ uso della bicicletta come mezzo di locomozione, di conoscenza dell’arte, della cultura, della tradizione dei territori e di benessere in uno stile di vita che coinvolgesse tutti dai più piccoli fino alla terza età. E tappa dopo tappa quel progetto lo ha plasmato. L’ultimo passo è “A tutta ruota” un’idea nata dalla collaborazione di MarcheBikelife e NoiMarche che hanno saputo mettere in rete ben 8 Comuni della Regione coinvolgendoli nell’offerta di una serie importante di servizi dedicati ai cicloturisti. Da Civitanova a Morrovalle, da Appignano a Cingoli, Sarnano, Penna San Giovanni e Montegranaro si sono unite le forze per creare una una serie di strutture ricettive come i bike hotel, country house, agriBike e B&B che avessero la capacità di dare un’ospitalità dedicata con attenzioni e servizi a chi viaggia in bicicletta. Non solo. La stessa filosofia ha unito negozi e attività commerciali bike friendly, servizi di transfer bagagli e persone, servizi di intermodalità con Treno e Autobus, servizio di noleggio bici ( corsa, mtb, gravel e ebike ) guide, accompagnatori ed una serie importante di itinerari strada, gravel e mountain, tracciati e mappati con QRcode così da poter scaricare la traccia e trovare all’interno tutte le esperienze emozionali da vivere nel territorio: visite ai musei, pinacoteche, visite guidate ai borghi antichi, alle cantine vinicole, alle attività artigianali e ai parchi naturali. “A Tutta Ruota è un progetto che si rivolge a ci pedala ma anche ai tour operator- spiegano gli organizzatori- e nel 2021 vedrà l’ingresso di altri Comuni virtuosi delle Marche che aiuteranno ad ampliare il prodotto”. Insomma il 2020 va messo alle spalle e questo è davvero un bel modo di guardare avanti. La pandemia ha permesso a molti di scoprire la bicicletta nelle grandi città e A Tutta Ruota può diventare l’occasione perfetta per rendersi conto dell’emozione che può regalare una vacanza in bici. Perchè come scriveva Ernest Hemingway : “È andando in bicicletta che impari meglio i contorni di un paese, perché devi sudare sulle colline e andare giù a ruota libera nelle discese. In questo modo te le ricordi come sono veramente, mentre in automobile ti restano impresse solo le colline più alte….”

Questo articolo è stato scritto giovedì 31 Dicembre 2020 alle 16:39 nella categoria Varie.