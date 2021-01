Per la 64ma edizione del Campaccio la Befana quest’anno arriverà il 21 marzo. E sarà una Festa di primavera piene zeppa di significati che si spera porti uno spiraglio di sereno dopo un anno e un inverno davvero cupi. Il direttore di gara Tito Tiberti già tempo fa aveva annunciato che lo storico cross di San Giorgio su Legnano sarebbe slittato: “Il Cross Country merita una vetrina di festa- aveva spiegato- E un Campaccio a porte chiuse per i soli addetti ai lavori e per pochi atleti professionisti sarebbe in qualche modo inadeguato a rendere omaggio al lavoro ed alla passione di tutta la comunità sangiorgese. Così abbiamo scelto di rinviare l’appuntamento e salvare la 64ma edizione…”. Così la data è stata fissata per il 20 e il 21 marzo ma non ci può essere Epifania senza Campaccio e così mercoledì sulle pagine social della Pro Loco San Giorgio su Legnano il Cross Country verrà raccontato e ricordato tutto il giorno con foto, video e testimonianze. Per per tutta la giornata saranno trasmesse immagini, sfide, racconti. Si parlerà della storia e di storie con tantissime foto degli archivi divise per decenni, vi saranno video dei protagonisti che hanno illuminato questa competizione di corsa campestre famosa in tutto il mondo. Nomi come Franco Fava, Gabriella Dorio, Nadia Battocletti, il ct della nazionale Antonio La Torre, l’azzurro Eyob Ghebrehiwet Faniel, i responsabili dell’organizzazione e i volontari. E sarà un po’ come entrare negli negli spogliatoi o sulle tribune dello stadio Angelo Alberti a tifare, applaudire, ammirare chi corre tra il fango e la neve, chi ha fatto la storia e chi continuerà a farla. Perchè poi arriverà la primavera e sarà la festa di sempre.

