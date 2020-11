Il dl Sicurezza diventa un caso: "Emendamenti ritirati? Non sapevamo nulla.." Che all'interno della maggioranza l'approvazione del nuovo decreto sicurezza non avesse affatto sancito una "pax" sull'immigrazione era ben noto. Del resto le esternazioni bollate come "di destra" del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, successive al via libera del nuovo testo sulla sicurezza, hanno rappresentato il sintomo più palese dei litigi tra i giallorossi.In pochi […] Mauro Indelicato

Appendino rischia il carcere, la svolta sui fatti di piazza San Carlo Torino, piazza San Carlo, 3 giugno 2017. Il maxi schermo proietta la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. I tifosi sono assiepati sotto lo schermo. A un certo punto qualcosa scatena il panico e la folla fugge in massa e si schiaccia contro le transenne. Bilancio: 1500 feriti e due morti. Tre […] Martina Piumatti

Zone rosse e arancioni, nuova ordinanza. E due Regioni rischiano Tramite l'ennesima nuova ordinanza, il ministro Roberto Speranza ha sancito il rinnovo della situazione cromatica già in essere nel nostro Paese, una misura che dovrebbe restare in vigore, a meno che non si verifichino delle significative variazioni, fino al prossimo giovedì 3 dicembre.La firma apposta dal titolare del dicastero della Salute rende ufficiale il provvedimento"con […] Federico Garau

Un super anticorpo anti Covid "Pronti a distribuirlo in Italia" Starebbe arrivando un super anticorpo capace di combattere il Covid e presto potrebbe essere distribuito in Italia. Questo quanto affermato da Rino Rappuoli, padre di tanti vaccini tra i quali quello contro il meningococco B, chief scientist di Gsk Vaccines a Siena, e coordinatore del Monoclonal Antibody Discovery (Mad) Lab di Fondazione Toscana Life Sciences.L'accordo […] Valentina Dardari

Le immagini choc sull'aereo: ​così gli agenti in volo coi migranti Le bottiglie del volo precedente. I guanti usati e potenzialmente infetti. L'intero aereo sporco senza che nessuno lo abbia sanificato prima del decollo. Dopo le polemiche per il viaggio con poliziotti e migranti assembrati in aereo, monta di nuovo il malumore tra le divise per i trasferimenti degli immigrati destinati al rimpatrio. Perché se in […] Giuseppe De Lorenzo

Ecco la profezia di Cassano: "Vi spiego perché il Milan non durerà" Antonio Cassano ha avuto la grande fortuna in carriera di vestire maglie prestigiose come quelle di Roma, Real Madrid, Milan e Inter. FantAntonio ha indossato la casacca rossonera per un anno e mezzo mettendo insieme 40 presenze, realizzando 8 gol e vincendo uno scudetto, proprio beffando i cugini, squadra di cui Cassano è grande tifoso. […] Marco Gentile

La furia del 16enne sui negozi: calci e pugni alla vetrina per svaligiarli In una notte ha commesso un furto e tre falliti tentativi ai danni di altrettanti negozi del centro di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Come se ciò non bastasse, ha pure tentato di impossessarsi di tre scooter posteggiati per strada. In tutti i casi protagonista è un sedicenne con una lunga sfilza di precedenti alle […] Fabrizio Tenerelli

Il silenzio delle donne "rosse" che umilia un’altra volta Jole Santelli Ma dove sono finite le donne di sinistra? Loro, sempre attente al rispetto della persona, alla dignità umana. Loro, scrutatrici dei pensieri maligni, fustigatrici del machismo imperante e detentrici della moralità. Dove si sono cacciate? Sono scomparse. Ammutolite. Silenziate. Dall'oltretomba del proscenio politico da ieri sera non si è alzata nemmeno una voce, non dico […] Domenico Ferrara

Recovery Fund, Soros contro Ungheria e Polonia George Soros torna a farsi sentire sul futuro dell'Unione europea. Il finanziere liberal, fondatore dell'Open Society Foundations, in un intervento pubblicato dal Sole24Ore definisce il veto posto da Ungheria e Polonia alla proposta dell'Ue sul Recovery Fund come la "mossa disperata di due trasgressori seriali" in riferimento al premier magiaro Viktor Orban e a Jaroslaw […] Roberto Vivaldelli