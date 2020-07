È tutta questione di… educare alla vergogna.

Di questi tempi, penso, non dovremmo certo meravigliarci di come procede il nostro Paese. In mano a questi sinistri figuri stallati (con la “a”, non con la “e” della parola stelle…) la notizia dell’ennesimo intervento della GdF italiana è decisamente nella norma.

Non è sufficiente attribuirsi un altisonante, quanto improbabile, nome anglofono per fornire servizi di tipo universitario, mentre basterebbe ricordare cosa hanno significato la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista nella società italiana della Prima Repubblica. Eppure, siamo persino costretti a rimpiangerla, quella fase politica della nazione, tanto siamo messi male (per corruzione, collusione, ignoranza, menefreghismo, debito pubblico) ora, in questa meravigliosa Seconda Repubblica.

Certo, il nome di Vincenzo Scotti dice tutto e mi taccio, proprio perché tutto è rintracciabile in rete, sia per quanto riguarda il passato che il presente.

Ed ognuno di noi si può fare un’idea delle cose, dei fatti e delle persone: una fortuna che oggi la rete concede a tutti, anche se è necessario ricordare che per consultare le notizie è comunque indispensabile godere di un sufficiente stato cognitivo positivo. Presupposto che, come ben vediamo, non è affatto scontato, specialmente quando facciamo riferimento a ciò che accade in Parlamento.

Se il Movimento Cinque Stalle (sempre con la “a” e non con la “e”, ricordiamolo…) forma la propria classe para-dirigente in un ateneo di questo tipo, non possiamo che attenderci risultati altamente improbabili. E non mi riferisco solo alla questione finanziaria, ancora ipotizzata come risultato di azioni corrotte e colluse, ma, per esempio, alle ultime dichiarazioni che qualche stallato politico ha reso pubbliche sulla questione Benetton e autostrade per l’Italia.

Ora, la fradicia rete autostradale italiana (qualcuno dice la più cara d’Europa…) torna allo Stato e tutti noi siamo contenti che i debiti dei Benetton li si debba pagare noi, mentre, ovviamente, saranno ancor più felici gli azionisti Atlantia, con un balzo in Borsa di positività. Ecco, nella mia ignoranza economica, mi sembra che qualcosa non torni, se i mercati, come dicono coloro che invece se ne intendono, fanno risalire a questi livelli (+25%) le azioni in Borsa. Non mi sembra il risultato di una penalizzazione, nel rispetto delle morti, ma, forse, il risultato di un ballo in maschera, felice.

Ecco, mi chiederete ora cosa c’entra la Link University con Autostrade per l’Italia.

C’entra, eccome! Visto che la formazione para-intellettuale stallata è affidata a questa università, che fa ricerche serie, con persone tanto serie da essere indagate, proprio per ricerche fasulle.

E poi ci meravigliamo se il popolo è ridotto alla fame.

Sarà sempre più affamato, e non lo sa.