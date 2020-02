Quando a trent’anni sono diventato giornalista professionista, avevo già vissuto in diversi Paesi, raccontandoli sulla carta, per L’Indipendente (durante Tangentopoli), Il Giornale, Il Riformista, Libero, L’Espresso, GQ, Vero, DiPiù, Vanity Fair e Io Donna. Nato a Milano, a 17 anni il grande amore per la lettura dei classici americani (John Steinbeck maestro di vita) e per gli Usa: ho vissuto a New York, nel New Jersey, a Philadelphia, Los Angeles, San Francisco e Chicago. Poi, come tanti, i miei due anni di purgatorio a Londra, in una tremenda agenzia giornalistica, dove non alzavo mai la testa dal tavolo. E poi, per caso, la Spagna, l’ultimo Paese dove mai mi sarei visto (e che mi ha aperto al Sudamerica con sei mesi a Buenos Aires). Tutto per un non preventivato passaggio a Barcellona di tre giorni che sono diventati quasi quindici anni, alternati con la Capital, la grande Madrid, dove, tre giorni dopo il mio arrivo in Spagna, andai col cuore in gola a raccontare i sanguinosi attacchi islamisti. Visti i tempi editoriali, mi sono evoluto, non scrivo soltanto, effettuo video documentari e video interviste (so riprendere e montare in digitale). E sono passato anche per la Tv come inviato e collaboratore e persino un po’ di radio, per mantenere alti entusiasmo e curiosità. Dal 1996, con qualche breve interrruzione, scrivo per Il Giornale. Vivo tra Barcellona e Madrid, in base alle stagioni e alle opportunità.