Figura singolare della produzione cinematografica italiana, Carlo Luglio (Napoli 1967) è da qu alche tempo attivo sul fronte culturale ad accendere non solo stimoli novelli e storie di vita, attraverso pellicole originali, sperimentali, d’Avanguardia e indipendenti, ma anche strategie di lavoro per dare cornice a tradizioni del Sud, approcci antropologici e ampi sguardi di sociologia. Impegnato com’è sia nella produzione di film, non ultimo il suo “Il ladro di cardellini” ( presentato all’Anteo di Milano il 29 ottobre 2020), che nella docenza all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, lascia vivere nei suoi lavori una lettura ante litteram del suo e del nostro tempo. A lui abbiamo rivolto una serie di domande, eccole:

1) Cosa significa fare “cinema indipendente” oggi?

Devo dire che sotto l’ombrello di questa definizione si trovano una varietà di tipologie non sempre consone alla autonomia che dovrebbe necessitare un Cinema senza diktat. Purtroppo in Italia viviamo in un sistema dove pure gli autori conclamati si sono piegati alle supposte leggi del mercato dove un film di successo deve nascere spesso da un libro famoso oppure dalle vite di personaggi celebri. Dunque lottare per scrivere storie originali e cast liberi da vincoli è già il primo gradino per re alizzare un film davvero indipendente. Poi bisogna affrontare le lotte con i selezionatori dei festival e con i distributori per i quali, se non sei facilmente etichettabile (impegno civile, cinema rigoroso d’autore o sperimentale, per i primi; fenomeno da botteghino popolare o “autoriale”, per gli altri, non riesci a ritagliarti uno spazio.

2) Ed in questo periodo di emergenza Covid è ancora più difficile per te come regista muoverti?

Paradossalmente il lockdown è stato un periodo dove nell’isolamento è germinata la creatività. Un silenzio e una pausa che hanno acuito sia una creatività divergente sfociata in nuovi progetti, che una strategia per dare visibilità, per esempio, al mio ultimo film “Il Ladro di Cardellini”, altrimenti ibernato per una concausa di eventi da tempo. Infatti, son riuscito a farlo girare in rassegne e festival estivi e ora è stato appena presentato in concorso come unico film italiano al prestigioso Festival de la Commedie di Montecarlo creato e condotto da Ezio Greggio con il compianto Mario Monicelli, dove Nando Paone ha vinto il premio come miglior attore protagonista! Finalmente questa opportunità, auspico offrirà ad un film anomalo e originale di uscire pure nelle sale ed avere una propria collocazione.

3) A questo proposito mi parli di come è nato questo film?

Premesso che questo è il terzo lungometraggio in venti anni di percorso registico, (“C apo Nord”, “Sotto la stessa luna”), vi è da dire che in questo periodo ho realizzato pure sei documentari. Spesso legati ad antiche tradizioni del mio Sud e con un particolare sguardo sul mondo musicale. (“Radici”, su e con Enzo Gragnaniello, “Magma” sui contadini delle tammorre vesuviane, “L’Ultimo Fuorilegge” -inedito- su e con Pino Mauro, re della sceneggiata). Nel 2005 invece realizzai “Cardilli addolorati” che racconta di questo mondo magico e desueto dei patiti degli uccellini domestici, che li catturano, collezionano, smerciano in modo illegale che però è pure così assurdo che stimola tenerezza e sorrisi. Tutto gravita attorno al canto e al colore dei Cardellini. Il che crea pure scommesse, rapine, furti e camuffi. La commedia che ha poi scritto Diego Olivares riprendendo un soggetto scritto a più mani e germinato in varie declinazioni tra me, Massimiliano Virgilio e Annarita Altieri Pignalosa, racconta questo mondo come contesto in cui si animano però le relazioni umane quotidiane e straordinarie del protagonista con sua figlia, la moglie morta e il nutrito gruppo di personaggi che lo circondano. Sarà un gioco funambolico per lo spettatore districarsi tra la vita intima e lunatica del protagonista e le azioni corali e picaresche che traccia insieme al gruppo di anziani e scalcinati bracconieri. Da una parte si porta avanti la mancanza di forza di gravità che serve proprio a noi autori a scrollarci di dosso quell’adesione ad un realismo spesso sterile. Dall’altra, un approccio diverso con la morte che incombe o che ci portiamo dentro. Una strana convivenza naturale e leggera di Pasquale Cardinale (Nando Paone che interpreta magistralmente questo candido Don Chisciotte), con un immaginario distorto che viene a stimolare sia la spinta verso un cambiamento (sarà costretto dalla figlia ad un paradossale matrimonio di convenienza con una rumena); che ad esorcizzare il tempo che passa assumendo improba bili droghe chimiche come un po’ tutti i vecchietti della combriccola.

4) Che paesaggi hai utilizzato per ambientare le riprese?

Anche questo è un punto di rilievo del film che si svolge s ospeso in un non luogo del mediterraneo senza tempo e in spazi desueti e accoglienti di una provincia che sfrigola scintille di vita genuina ancora tra case di cortile dai muri consunti e scoloriti, e campagne amene. Non era il caso di raccontare per l’ennesima volta una Napoli di periferia degradata oppure da cartolina. Innanzitutto le pistole sono appese al chiodo in questo film dove non è presente la solita violenza criminale. E l’ingenuità del protagonista stride con il cinismo a cui siamo avvezzi. Perciò mi interessava rappresentare un Sud dalle tradizioni genuine seppur sempre un pò sopra le righe ma mai grottesco, malavitoso o bozzettistico. Quel mio sud che è a nord di tutto, che non piega il capo, quel sud che non tradisce. Fatto di gente fiera che sa aspettare e in silenzio sa sognare. E poi volare come i cardellini della storia.

5 ) Progetti per il futuro?

Un film,”Assediati”, una coproduzione italo francese, che sfaterà tutti i pregiudizi su intolleranza e razzismo che vigono qui da noi. Un guerra tra poveri che non vince nessuno dove tutti sono umiliati,offesi e sconfitti. Un film che porteremo a Cannes e che ci darà soddisfazioni.

6 ) Chi sono i tuoi riferimenti cinematografici attuali e passati?

Chi ama il cinema come me in modo onnivoro si nutre da decenni di varietà infinite di autori. Da Truffaut e Godard a Cassavetes, Kubrick e Fellini, da Lynch, Cronenberg e Bunuel, ad Hasby e Forman, fino ad Altman, Cimino, Scorsese, Coppola, Ferreri e Bertolucci. Ma poi adoro Monicelli, De Seta, Scola e Risi. Ed oggi in Italia Virzì, Maresco e Sorrentino. E nel mondo Xavier Dolan, Eastwood, Malick, Paul Thomas Anderson, Sean Penn e tutto il cinema indipendente che sbriglia emozioni e fantasie. Facendoci scoprire la vita ignota e acuendo il nostro bagaglio emotivo e il nostro spirito critico.

7) Trump o Biden?

Jane Fonda o Jack Nicholson for president! Per l’Italia se fossero vivi, Ugo Tognazzi presidente del consiglio e Marcello Mastroianni presidente della Repubblica.

Biografia e Filmografia di Carlo Luglio

E’ nato a Castellammare di Stabia (Napoli) nel 1967. Laureato in Storia del Cinema al DAMS, ha realizzato due film lungometraggi (Capo Nord e Sotto La Stessa Luna), quattro documentari (Pittura a mano armata, Il Cinema Salato, Cardilli Addolorati e Radici ), e un cortometraggio “Ciao Mamma” che hanno partecipato a vari festival internazionali (Torino, Montreal, Valencia, Locarno, Annency, Cairo e Venezia), raccogliendo premi e menzioni. Per tutti, la Palma d’argento per “Capo Nord” al Festival di Valencia nel 2004, il Golden Award al Festival del Cairo 2006 per “Sotto la stessa luna”, Migliore documentario a Torino Cinema Ambiente 2005 per “Cardilli Addolorati” e Miglior cortometraggio al Napoli Film Festival 2014. Dal 2007, è socio fondatore con Gaetano Di Vaio, di Figli del Bronx produzioni, con la quale ha prodotto i docufilm Radici con protagonista Enzo Gragnaniello, Magma sui contadini delle tammurriate vesuviane. E il corto Ciao mamma per “L’altra faccia di Gomorra”. Insegna Teoria e Metodo dei Mass Media e Storia del Cinema nelle accademie di belle Arti di Brera a Milano e di Napoli. Insegna dal 2009 Teoria e Metodo dei Mass Media e Regia Cinematografica, Storia del Cinema e Cinematografia , rispettivamente nelle Accademie di Belle Arti di Brera a Milano, nella Sironi di Sassari e nell’Accademia di Belle Arti di Napoli e ha diretto alcuni episodi della soap “Un posto al sole”. Ha collaborato dal 2011 al 2016 con Il Sole 24ore per cui dirige e produce le due rubriche settimanali on line Parlamento 24 e Focus 24. Ha realizzato nel 2015 “Magma”, sui contadini delle paranze di Somma Vesuviana. E’ uscito nel 2019 il nuovo film “Il ladro di cardellini”.

Filmografia

“Pittura a mano armata”, doc – Ita 2000

“Il Cinema Salato”, doc – Ita 2001

“Capo Nord” , Film – Ita 2003

“Cardilli Addolorati”, doc – Ita 2005

“Sotto la stessa Luna”, Film – Ita 2006

“Piano – Forte” , cortometraggio – Ita 2009

“Radici”, doc – Ita 20011

“Ciao Mamma”, cortometraggio – Ita 2014

“Magma” Ita 2015

“Ladri di cardellini” Ita 2019

Carlo Franza