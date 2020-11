"L'ossigeno non basta per tutti". Scatta l'allarme negli ospedali L'ossigeno potrebbe presto non arrivare a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Questa è una delle terapie maggiormente in uso per curare i pazienti Covid. Ma non è così facile da distribuire, e più crescono i soggetti che lo richiedono, maggiore è il rischio. A lanciare l'allarme, come riportato da Il Messaggero, è Francesco […] Valentina Dardari

Spuntano minacce choc a Zaia: "Asino, ti sparerei in bocca" Esplicite minacce di morte inviate via mail al presidente della regione Veneto Luca Zaia, è quanto rivelato questa mattina da "Il Gazzettino". Un messaggio di posta elettronica dal contenuto decisamente esplicito e poco fraintendibile: "Sei solo e sempre un Asino, vorrei spararti in bocca. Firmato ps".L'intimidazione, indirizzata direttamente al governatore, è divenuta oggetto di denuncia […] Federico Garau

"Mi ha legata, drogata e violentata". Fermato il fondatore di Facile.it Guai per Alessandro Genovese, fermato a Milano ieri sera alle 23.30 circa in seguito alla denuncia della vittima. L'arresto è scattato dopo la testimonianza di una 18enne che il 10 ottobre sarebbe stata ospite nella casa dell'imprenditore - un appartamento di lusso a due passi dal Duomo, con telecamere di videosorveglianza in ogni stanza - […] Luca Sablone

Insulti choc a Chiara Nasti. ​Ma lei zittisce tutti: "Astinenza" Gli hater sono sempre pronti a scagliarsi contro tutto e tutti. Ne sa qualcosa Chiara Nasti che tra i suo quasi due milioni di follower Instagram conta più di un odiatore seriale pronto a punzecchiarla e provocarla. L'influencer napoletana è spesso oggetto di commenti volgari e insulti, ma se di norma lei lascia cadere nel […] Novella Toloni

Calabria, l'ira del centrodestra: "È un governo di incapaci" "Adesso se non c'è la mascherina non si fa assolutamente nulla. La mascherina non serve a un cazzo! Per beccarti il virus, se io fossi positivo, sai cosa devi fare? Devi stare con me e baciarmi per quindici minuti con la lingua in bocca, altrimenti non te lo becchi il virus!". Le parole di Giuseppe […] Luca Sablone

In radio parte la "Caccia al lombardo rosso": bufera sulla Rai La satira è sacra, la satira va protetta e tutelata. Queste sono le basi per un Paese civile e democratico. Caterpillar è uno dei più noti programmi radiofonici del Paese, una vera istituzione nella trasmissione radio Rai, che da quasi vent'anni allieta soprattutto i viaggi degli automobilisti incolonnati al ritorno dal lavoro. La sua imponta […] Francesca Galici

Le nuove regole nel Dpcm: visite ai nonni, seconde case e riunioni condominiali In base al colore in cui è stata inserita la Regione dove viviamo, ci sono alcune regole che vanno seguite. Le nuove norme sono infatti differenti a seconda che il territorio si trovi nella fascia rossa, arancione o gialla. Dato che negli ultimi giorni il sito del governo è stato preso d'assalto da domande riguardanti […] Valentina Dardari

Giuseppi senza l'amico Donald. Adesso prova anche con Biden Il premier Giuseppe Conte, come molti altri leader europei, ha fatto le sue congratulazioni al presidente eletto Joe Biden. I tempi in cui il nostro presidente del Consiglio pareva andare d'amore e d'accordo con Donald Trump sono ormai alle spalle. Quello era il periodo in cui per l'"avvocato del popolo" era spendibile pure la parola […] Francesco Boezi

Usa, il piano di Giorgetti: "Biden? Nulla da temere". E così avverte Salvini Joe Biden si prepara a diventare il 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Un cambiamento importante di rotta alla Casa Bianca, che modificherà gli scenari internazionli dei prossimi quattro anni. Agli Usa guarda anche l'Italia e guarda la Lega, che con Matteo Salvini ha sostenuto la campagna elettorale di Donald Trump. Il Carroccio, però, ora […] Francesca Galici