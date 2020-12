Voglio regalare a tutti i lettori, a ridosso delle festività natalizie e per onorare questo Natale 2020 ormai alle porte, nonostante il governo europeo e ancor più il nostro ci vogliono far dimenticare o cancellare le radici del presepe, degli affetti, della solidarietà, della famiglia e quanto possa proprio farci richiamare questa ricorrenza cristiana, ebbene voglio regalare come dicevo, ai lettori, senza giri di parole, e senza aggiungerne altre se non di un augurio vero che scenda e discenda nel cuore di tutti, vicini e lontani, quattordici poesie sul Natale, di poeti italiani e stranieri. Ecco cosa diceva la mia amica Alda Merini: “Il dono della poesia è una cosa che il Signore dà a pochi. Però va detto che è un dono che viene dato gratis”. Ma voglio anche lasciarvi la frase di Jack Kerouac: “Non usare il telefono. Le persone non rispondono mai. Usa la poesia”. E pur tra mille e tante difficoltà dell’oggi e del prossimo domani, coraggio, arriverà il sereno, arriverà, dobbiamo farlo arrivare. Intanto Buon Natale e Buon Anno a tutti voi cari lettori.

A Gesù Bambino

(Umberto Saba)

La notte è scesa

e brilla la cometa

che ha segnato il cammino.

Sono davanti a Te, Santo Bambino!

Tu, Re dell’universo,

ci hai insegnato

che tutte le creature sono uguali,

che le distingue solo la bontà,

tesoro immenso,

dato al povero e al ricco.

Gesù, fa’ ch’io sia buono,

che in cuore non abbia che dolcezza.

Fa’ che il tuo dono

s’accresca in me ogni giorno

e intorno lo diffonda,

nel Tuo nome.

Nella notte di Natale

(Umberto Saba)

Io scrivo nella mia dolce stanzetta,

d’una candela al tenue chiarore,

ed una forza indomita d’amore

muove la stanca mano che si affretta.

Come debole e dolce il suon dell’ore!

Forse il bene invocato oggi m’aspetta.

Una serenità quasi perfetta

calma i battiti ardenti del mio cuore.

Notte fredda e stellata di Natale,

sai tu dirmi la fonte onde zampilla

Improvvisa la mia speranza buona?

È forse il sogno di Gesù che brilla

nell’anima dolente ed immortale

del giovane che ama, che perdona?

Er Presepio

(Trilussa)

Ve ringrazio de core, brava gente,

pé ‘sti presepi che me preparate,

ma che li fate a fa? Si poi v’odiate,

si de st’amore non capite gnente…

Pé st’amore sò nato e ce sò morto,

da secoli lo spargo dalla croce,

ma la parola mia pare ‘na voce

sperduta ner deserto, senza ascolto.

La gente fa er presepe e nun me sente;

cerca sempre de fallo più sfarzoso,

però cià er core freddo e indifferente

e nun capisce che senza l’amore

è cianfrusaja che nun cià valore.

Il Presepio (alla nonna)

(Gabriele D’Annunzio)

A Ceppo si faceva un presepino

con la sua brava stella inargentata,

coi Magi, coi pastori, per benino

e la campagna tutta infarinata.

La sera io recitavo un sermoncino

con una voce da messa cantata,

e per quel mio garbetto birichino

buscavo baci e pezzi di schiacciata.

Poi verso tardi tu m’accompagnavi

alla nonna con dir: “Stanotte L’Angelo

ti porterà chi sa che bei regali!”.

E mentre i sogni m’arridean soavi,

tu piano, piano mi venivi a mettere

confetti e soldarelli fra’ i guanciali.

Natale

(Giuseppe Ungaretti)

Non ho voglia

di tuffarmi

in un gomitolo

di strade

Ho tanta

stanchezza

sulle spalle

Lasciatemi così

come una

cosa

posata

in un

angolo

e dimenticata

Qui

non si sente

altro

che il caldo buono

Sto

con le quattro

capriole

di fumo

del focolare.

Alla vigilia di Natale

(Bertolt Brecht)

Oggi siamo seduti, alla vigilia

di Natale, noi, gente misera,

in una gelida stanzetta,

il vento corre fuori, il vento entra.

Vieni, buon Signore Gesù, da noi, volgi lo sguardo:

perché tu ci sei davvero necessario.

Natale

(Salvatore Quasimodo)

Natale. Guardo il presepe scolpito,

dove sono i pastori appena giunti

alla povera stalla di Betlemme.

Anche i Re Magi nelle lunghe vesti

salutano il potente Re del mondo.

Pace nella finzione e nel silenzio

delle figure di legno: ecco i vecchi

del villaggio e la stella che risplende,

e l’asinello di colore azzurro.

Pace nel cuore di Cristo in eterno;

ma non v’è pace nel cuore dell’uomo.

Anche con Cristo e sono venti secoli

il fratello si scaglia sul fratello.

Ma c’è chi ascolta il pianto del bambino

che morirà poi in croce fra due ladri?

Natale

(Alda Merini)

A Natale non si fanno cattivi

pensieri ma chi è solo

lo vorrebbe saltare

questo giorno.

A tutti loro auguro di

vivere un Natale

in compagnia.

Un pensiero lo rivolgo a

tutti quelli che soffrono

per una malattia.

A coloro auguro un

Natale di speranza e di letizia.

Ma quelli che in questo giorno

hanno un posto privilegiato

nel mio cuore

sono i piccoli mocciosi

che vedono il Natale

attraverso le confezioni dei regali.

Agli adulti auguro di esaudire

tutte le loro aspettative.

Per i bambini poveri

che non vivono nel paese dei balocchi

auguro che il Natale

porti una famiglia che li adotti

per farli uscire dalla loro condizione

fatta di miseria e disperazione.

A tutti voi

auguro un Natale con pochi regali

ma con tutti gli ideali realizzati.

È nato! Alleluia!

(Guido Gozzano)

È nato il sovrano bambino,

è nato! Alleluia, alleluia!

La notte che già fu sì buia

risplende di un astro divino.

Orsù, cornamuse, più gaie

suonate! Squillate, campane!

Venite, pastori e massaie,

o genti vicine e lontane!

Non sete, non molli tappeti,

ma come nei libri hanno detto

da quattromill’anni i profeti,

un poco di paglia ha per letto.

Da quattromill’anni s’attese

a quest’ora su tutte le ore.

È nato, è nato il Signore!

È nato nel nostro paese.

Risplende d’un astro divino

la notte che già fu sì buia.

È nato il Sovrano Bambino,

è nato! Alleluia, alleluia!

Natale

(Corrado Govoni)

E l’infanzia e il paese abbandonato,

di tra le dense nebbie dolcemente

scampanante, e il presepe tappezzato

di borracina e ghiaia rilucente;

le pastorali che soavemente

l’armonium diffondeva estasiato:

tutti, tutti mi tornano alla mente,

i ricordi del tempo trapassato,

mentre al suon delle mistiche campane

esultanti ne l’alba liliale,

m’inondano dolcezze sovrumane,

e al lieve vento, sopra il davanzale,

ne le fini e giallastre porcellane,

si sfogliano le rose di Natale.

Lettera 1951

(Maria Luisa Spaziani)

Natale altro non è che quest’immenso

silenzio che dilaga per le strade,

dove platani ciechi

ridono con la neve,

altro non è che fondere a distanza

le nostre solitudini,

sopra i molli sargassi

stendere nella notte un ponte d’oro.

Sono qui, col tuo dono che m’illumina

di dieci stelle-lune,

trasognata guidandomi per mano

dove vibra un riverbero

di fuochi e di lanterne (verde e viola),

di girandole e insegne di caffè.

Van Gogh, Parigi azzurra…

Un pino a destra

per appendervi quattro nostalgie

e la mia fede in te, bianca cometa

in cima.

Il dono antico

(Carlo Franza)

Le finestre sono fori puntati

sul paesaggio e nell’aria

il profumo di centomila rose.

Dopo le prime piogge di settembre

è giunto presto il Natale a scaldare

anima e corpo. E’ il mio ritorno a Itaca

con te sposa, da anni angelo

delle mie stanze dove il tufo

lasciato a vista, convive con l’intonaco

a calce, nella terra di olivi e melograni.

Suona spagnolo il ricco vocabolario

italiano, l’anima del luogo

è qui fra queste serre salentine.

Non ho cambiato casa, è quella

di mio padre, radice mia,

oggi ragione e sentimento.

Il dono antico è fuori, risiede

nel paesaggio che entra, anche

senza volere, nella casa

che innesta passato e presente.

Le candeline accese

(Roberto Piumini)

Le candeline accese

sui rami dell’abete

sembrano tutte liete

di vegliar da vicino

dolce sonno di Gesù Bambino.

I gingilli d’argento

le belle arance d’oro,

chiedono fra di loro

scampanellando piano

Ci toccherà la sua piccola mano?

Gli angiolini di cera

dalle manine in croce

sussurrano con voce

quasi di paradiso:

Se avessimo soltanto un suo sorriso!

E la stella cometa

che vide tutto il mondo

dice con un profondo

sospiro di dolcezza:

Non vidi mai quaggiù tanta bellezza!

Il vecchio Natale

(Marino Moretti)

Mentre la neve fa, sopra la siepe,

un bel merletto e la campana suona,

Natale bussa a tutti gli usci e dona

ad ogni bimbo un piccolo presepe.

Ed alle buone mamme reca i forti

virgulti che orneran furtivamente

d’ogni piccola cosa rilucente:

ninnoli, nastri, sfere, ceri attorti…



A tutti il vecchio dalla barba bianca

porta qualcosa, qualche bella cosa.

e cammina e cammina senza posa

e cammina e cammina e non si stanca.

E, dopo avere tanto camminato

nel giorno bianco e nella notte azzurra,

conta le dodici ore che sussurra

la mezzanotte e dice al mondo: È nato!

E nuovamente Buon Natale, Cristo Bambino sorregga e aiuti tutti noi.

Carlo Franza